美法官驳回川普乔治亚州选举干预案

（法新社华盛顿26日电） 美国一名法官今天结束针对川普及其盟友试图推翻2020年大选结果的历时已久案件，这也象徵最后一桩影响总统重返政坛的刑事诉讼正式落幕。

这项裁决是在检察官斯坎达拉基斯（Pete Skandalakis）强力推动下做出的。他敦促法官迈克菲（Scott McAfee）终结这桩在乔治亚州进行的案件，理由是此案应由联邦而非州法院处理。随着此案遭驳回，有关川普选后行为的漫长法律攻防也仅剩这最后一案，现已划下句点。

川普随后于自家社群网站「真实社群」（Truth Social）发文庆祝判决，表示「法律与正义已在伟大的乔治亚州获得伸张」。

尽管已有数名共同被告遭到定罪，川普形容此案是「非法、违宪且不符美国精神的骗局」，并在一份冗长声明中重申其对大选舞弊的不实指控，表示这起案件「根本不该提起」。

这位共和党总统在首个任期结束后曾面临多项联邦指控，包括涉嫌密谋推翻2020年大选结果，以及囤积官方认定不得自白宫携出的机密文件。

特别检察官史密斯（Jack Smith）已于川普当选后撤销这两起案件，理由是美国司法部政策规定不得对现任总统提出起诉或进行刑事诉讼。 斯坎达拉基斯在提交给法院的文件中写道：「事实上，如果特别检察官史密斯掌握联邦政府资源，仍认为提起诉讼毫无成效，那么我也认为，尽管现有证据充分，根据基本上属于联邦层级的理由，继续就『乔治亚州诉川普等人』一案追诉所有涉案人员，同样不会有成效。」

他也指出，在乔治亚州起诉现任总统几乎不可能，如果没有川普，对其余14名被告的审判也将难以进行。 迈克菲法官随即批准驳回此案的动议。

川普及其余18名共同被告于2023年在乔治亚州被控犯下敲诈勒索等罪名，原因是他们涉嫌密谋推翻乔治亚州2020年总统选举的结果。

起诉书指控他们试图说服州官员「找到」选票，以推翻川普以些微差距败给拜登的结果，并涉嫌施压选务人员以及安排虚假的川普选举人团。

其中4名被告后来承认较轻罪名。 川普已赦免数名被指控试图推翻2020年选举结果的盟友，但这些赦免仅适用于联邦罪行，不包含如乔治亚州这样的州级指控。

获得赦免者包括前纽约市长朱利安尼（Rudy Giuliani）和川普前白宫幕僚长梅多斯（Mark Meadows），他们均在乔治亚州面临罪名指控。

斯坎达拉基斯表示，继续审理乔治亚州案件「直至全面落幕还得耗时5至10年」，这不符州内选民利益。他认为，所需时间与联邦、州司法管辖权及总统豁免权等未决争议，使案件事实上已「名存实亡」。

他说：「身为曾以民主党及共和党身分参与选举的前民选官员……这项决定并非出于推动任何特定议程，而是基于我的信念以及对法律的理解。」