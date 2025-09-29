美特使称乌克兰或可深击俄 川普政府考虑援长程武器

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普（Donald Trump）的特使凯洛格（Keith Kellogg）表示，随着美国政府对俄乌冲突立场转变，乌克兰有可能获准使用美制武器对俄罗斯发动长程打击。

凯洛格昨天在福斯新闻频道播出的专访中被问及，川普是否已授权对俄罗斯本土进行深入打击。此前，莫斯科刚被指控派遣战机和无人机侵犯多个欧洲国家领空。

凯洛格表示：「从总统的公开发言、范斯（JD Vance）副总统和卢比欧（Marco Rubio）国务卿的讲法来看，答案是肯定的。」

「应善用深入打击的能力，不存在什么所谓的『避风港』。」

副总统范斯在另外一场昨天于福斯新闻播出的访问中提到，美国正在讨论是否提供基辅长程战斧（Tomahawk）巡弋飞弹，这项请求曾遭川普否决。

范斯谈及相关飞弹时表示，「最终决定权还是在总统手上」，并补充美方正在考虑欧洲国家的一些请求。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天在例行记者会中则回应，乌克兰政权在战线上的情势「没有灵丹妙药能改变」。

「根本没有什么神奇武器。无论是战斧或其他飞弹，都无法扭转局势。」

川普上周与乌克兰总统泽伦斯基会晤后曾表示，在欧洲联盟（EU）的协助下，基辅有能力「夺回全部失土，恢复乌克兰原有疆界」。

俄罗斯2014年行动后占领乌克兰黑海半岛克里米亚，并自2022年2月全面入侵以来控制乌东及乌南多个地区。

对乌克兰议题的这项新立场，显示川普已有转变。今年2月，他曾在白宫椭圆办公室、与泽伦斯基的一场激烈公开交锋中宣称，基辅「毫无胜算」。

俄罗斯则誓言在这场已历时三年半的战事中持续推进攻势。对于川普称俄国是「纸老虎」、经济摇摇欲坠的说法，克里姆林宫近日也予以驳斥。（编译：陈政一）