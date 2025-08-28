美疾管中心主任遭拔官 批部长将公共卫生武器化

（法新社华盛顿27日电） 美国疾病管制暨预防中心（CDC）主任莫纳雷斯遭卫生部拔官后，透过律师表示她并未被开除也未请辞，并谴责卫生部长小罗勃甘乃迪将公共卫生武器化，白宫后来正式将她开除。

疾管中心主任莫纳雷斯（Susan Monarez）在面临疫苗政策改弦更张的施压后，川普政府今天将她撤职，此举引发疾管中心其他高层官员的辞职，并掀起她是否应该被解职的争论。

在卫生与公众服务部（Department of Health and Human Services）宣布莫纳雷斯不再担任主任之后数小时，她的律师发表强硬声明回应，说莫纳雷斯并未辞职或被开除。

他们指责卫生部长小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）「将公共卫生武器化以谋取政治利益」，并透过整肃政府卫生官员，「将数以百万计美国人的生命置于危险之中」。

她的律师柴德（Mark S. Zaid）和罗艾尔（Abbe Lowell）在声明中写道：「疾管中心主任莫纳雷斯拒绝草率批准不科学、鲁莽的指令，也拒绝将敬业的卫生专家解职，她选择保护公众，而不是为政治目的服务。因此，她成了攻击目标。」

然而，在他们发布这番声明不久后，白宫正式开除莫纳雷斯。

白宫发言人德赛（Kush Desai）透过电子邮件表示：「正如她律师在声明中所明确指出的，莫纳雷斯不认同总统『让美国再次健康』的施政方针。由于莫纳雷斯虽告知卫生部领导阶层她有意辞职，但却拒绝请辞，白宫已解除她在疾管中心的职务。」（译者：纪锦玲）