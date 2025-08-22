The Swiss voice in the world since 1935

美称全面审查5500万签证持有人　资格不符随时可撤销

此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普加强打击移民与紧缩签证之际，美国国务院今天示警，目前持有美国有效签证的所有5500万名外籍人士都将受到持续性的审查，一旦发现不符资格，国务院随时可撤销。

法新社报导，1名国务院官员表示：「国务院持续审查包含目前持有美国有效签证的所有5500多万名外籍人士。」

这名官员也说：「若有迹象显示所持签证可能不符资格，国务院随时都可取消签证，例如逾期停留、涉及犯罪活动、对公共安全构成威胁、参与任何形式的恐怖活动或支持恐怖组织等。」

这名官员并未透露所有5500多万件签证是否正在积极审查中，但明确表示川普政府认为所有签证都接受公平审理。这名官员还说，华府正在加强审查，尤其是针对学生签证。

官员指出，「我们正在审查所有的学生签证」，并表示国务院正「持续监看一些人在社群媒体上的言论」；目前签证申请人必须出示在社群媒体的发言。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）运用法律模糊地带对付一些反以色列的抗议人士，这项法律允许他撤销那些被当局视为违反美国外交政策利益人士的签证。

国务院近日表示，卢比欧自今年1月随川普上任以来，已撤销6000件学生签证。根据国务院资料，这相当去年同期前总统拜登（Joe Biden）政府撤销学生签证数量的4倍。

卢比欧曾说，政府有权在未经司法审查的情况下核发及取消签证，也说非美国公民并未享有美国宪法赋予的言论自由权。（译者：纪锦玲）

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

