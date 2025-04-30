美2025首季经济萎缩 川普归罪拜登头上

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（法新社华盛顿30日电） 美国总统川普的关税战引发企业赶在关税政策前大量囤积进口商品，同时消费者支出放缓，美国今年头三个月意外出现经济萎缩。然而川普却将责任推给前手拜登。

进口量的急剧增加反映出企业和消费者囤积外国商品，以应对4月初川普陆续端出的全面贸易关税。

在商务部发布首季经济萎缩的消息后，美股三大指数齐声下跌，科技类股那斯达克（Nasdaq）一度下跌逾 2%，随后略有止跌回升，而油价则延续跌势。

川普在华府的内阁会议上，把经济成长下滑归咎到前总统拜登的政策。

他在社媒「真实社群」（Truth Social）写道：「这是拜登的股市（表现），不是我的，我是到1月20日才上任。」

然而拜登任内美国每年都有超过2%的经济成长，2024年还达2.8%。

据美国商务部30日公布的数据显示，世界最大经济体美国今年第一季国内生产毛额（GDP）以年率计算下滑0.3%，而2024年第4季则是成长2.4%。

根据Briefing.com报导，负成长0.3%远低于市场普遍预期的0.4%正成长，也标志着自2022 年以来首次出现季度经济萎缩。

自2022年初因COVID-19疫情引发供应链危机以来，美国经济首次出现放缓。放缓主要源于进口量大增（进口在计算GDP时是扣分项），因企业纷赶在川普关税政策之前购买外国商品。

政府支出下降也冲击经济成长，此外由于美国民众减少大宗采购，消费者支出也出现放缓，特别是与最近几个月相比。