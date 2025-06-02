瑞士如何成为“长寿圣地”

2 分钟

相关内容

“长寿”如今已成为社交媒体上的热门话题。与之相关的初创企业正筹集数十亿资金；“生物黑客”们密切追踪自己身体中的每个分子；而遍布全球的长寿诊所也不断涌现，开出种种令人神往的承诺。

但在这一切之前，人们曾将希望寄托于大自然，寻求恢复青春的良方。而没有哪个地方比瑞士更能体现这一愿望：田园诗般的风景、清新的阿尔卑斯山空气，仿佛天然的青春泉源。瑞士的温泉更是被明确宣传为具有回春功效的疗愈之地。那么，像老卢卡斯·克拉纳赫(Lucas Cranach the Elder)笔下《青春之泉》(Fountain of Youth)画中那样，泡入池中便能变年轻，这真的可能吗？

《青春之泉》(Der Jungbrunnen)，作者：老卢卡斯·克拉纳赫，1556年，现藏于柏林绘画美术馆 Gemäldegalerie Berlin

如今，人们仍不断涌向瑞士，探寻延年益寿的秘诀，但原因已不再相同。那么，瑞士是如何成为“长寿圣地”的？面对日新月异的高科技疗法与延缓衰老的技术，它又将何去何从？

我们踏上了一场横跨瑞士的旅程，探寻这个国家过去被誉为“回春圣水”的温泉现状，以及它如何至今仍吸引全球长寿追求者的目光。

相关内容