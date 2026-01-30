联准会前官员华许获提名主席 立场转与川普一致

（法新社华盛顿30日电） 前美国联邦准备理事会（Fed）官员华许（Kevin Warsh）今天获川普总统提名担任下一任主席，过去外界视为通膨「鹰派」的他，如今转而支持主张大举降息的川普团队。

川普在自家社媒平台「真实社群」（Truth Social）发文宣布：「我已经认识凯文（华许）很长一段时间，毫无疑问，他将成为联准会史上最伟大主席之一，甚至可能是最棒的一位。」

美媒报导，这项职务的其他主要竞争者包含川普2020年任命的现任联准会理事华勒（Christopher Waller）、贝莱德集团（BlackRock）全球固定收益投资长芮德（Rick Rieder），以及白宫经济顾问哈塞特（Kevin Hassett）。

联准会决策官员28日以10比2的票数，决定维持基准利率在3.50%至3.75%区间，一改去年7月以来连3降。Fed主席鲍尔（Jerome Powell）会后举行记者会表示，美国经济表现稳健，且通膨与就业风险均已降低，可能意味在进一步降息前，仍需等待一段时间。

川普过去数月屡批鲍尔和联准会，引发外界担心联准会政策独立性受到威胁，从而可能对美国经济造成通膨风险。

华许曾于摩根士丹利担任并购银行家，之后加入时任总统小布希（George W. Bush）政府团队，在2002年至2006年期间担任白宫经济政策顾问，并在2006年至2011年担任联准会理事

华许担任理事期间是决策者与金融市场沟通的重要桥梁，尽管他对联准会包含降息在内部分措施日益抱持怀疑态度。

他于2011年辞去理事一职，比原订2018年任期届满提早数年离开。当时外界视他为通膨「鹰派」，意即他是将稳定物价和低通膨列为优先事项的决策者，通常也代表他支持较紧缩的货币政策和较高利率。

现年55岁的华许长期以来就一直为重返他曾任职的联准会铺路，这些年也没少批评过联准会决策。华许担任联准会理事期间在2008至2009年华府拯救金融危机时曾在幕后扮演关键角色，2017年角逐联准会主席时败给鲍尔。

这回华许在立场上更接近川普。他一改多年支持自由贸易立场，转为拥护川普的关税政策，并于去年呼吁联准会应更快降息。

华许也认为，联准会糟糕的政策选择正在拖慢美国经济成长。他去年接受福斯财经新闻网（Fox Business）专访表示，他支持降息以刺激经济成长，即使联准会官员认为还须评估川普关税对通膨造成的潜在影响。

华许拥有史丹佛大学（Stanford University）和哈佛法学院（Harvard Law School）学历，其妻珍．劳德尔（Jane Lauder）出身自美国高级美妆品牌雅诗兰黛（Estee Lauder）家族；华许的亿万富豪岳父罗纳德．劳德尔（Ronald Lauder）长期和川普交好。

联准会主席人事需获参议院同意，当前司法部对联准会的刑事调查恐成变数；参议院银行委员会主导这项人事审查，但委员会成员、共和党籍联邦参议员提里斯（Thom Tillis）放话，在司法部调查结束前他会阻挡所有川普提名的联准会主席人选。