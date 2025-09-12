联合国大会表决支持不含哈玛斯的巴勒斯坦国 以批可耻

（法新社纽约联合国总部/耶路撒冷12日电） 联合国大会今天通过一项决议，支持推动以色列与巴勒斯坦「两国方案」，但排除哈玛斯参与，以色列批评将鼓励这个巴勒斯坦武装组织继续战争。

联合国大会（General Assembly）这项决议以142票赞成、以色列和美国等10票反对，以及12票弃权获得通过。

这项决议明确谴责哈玛斯（Hamas），并要求这个武装组织交出武器。

决议正式名称为「关于和平解决巴勒斯坦问题及落实两国方案的纽约宣言」（New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution），明确表示「哈玛斯必须释放所有人质」，以及联合国大会谴责「哈玛斯在2023年10月7日对平民发动的袭击」。

决议还呼吁「集体行动，结束加萨战争，实现以两国方案为基础的公正、和平且持久地解决以巴冲突」。

巴勒斯坦自治政府副主席谢赫（Hussein al-Sheikh）对此表示欢迎，称「展现了国际社会支持我们人民权利的意愿，并构成结束占领、实现独立建国的重要一步」。

以色列则批评，联合国大会表决支持建立一个「没有哈玛斯的巴勒斯坦国」是可耻之举，将鼓励这个武装组织继续战争。

以色列外交部发言人马莫斯坦（Oren Marmorstein）在社群平台X发文指出：「这项决议并没有推动和平解决方案，相反地，它鼓励哈玛斯继续战争。以色列感谢所有没有在大会中支持这项可耻决定的国家。」（编译：徐睿承）