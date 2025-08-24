联合国宣布加萨饥荒 巴勒斯坦人：太迟了

（法新社巴勒斯坦23日电） 绝望的巴勒斯坦人今天拿着锅碗瓢盆，提着塑胶桶，在加萨市一家慈善厨房里争抢米饭。就在前一天，联合国宣布这片饱受战争蹂躏的领土进入饥荒状态。

法新社从加萨最大城加萨市（Gaza City）拍摄的画面显示，妇孺在混乱的人群中争抢食物。以色列计划透过扩大军事攻势占领这座城市

一个小男孩用手从饭桶里刮出几颗剩余的米粒，另一个小女孩坐在帐篷边，从地上的塑胶袋里舀米。

来自加萨走廊（Gaza Strip）北部贝特汉诺（Beit Hanoun）的58岁男子哈麦德（Yousef Hamad）说：「我们无家可归，没有食物，没有收入…所以我们被迫求助慈善厨房，但仍无法填饱肚子。」

在更南边的迪尔巴拉（Deir el-Balah）一间慈善厨房，34岁的穆罕默德（Umm Mohammad）表示，联合国宣布饥荒来得「太迟了」。

她说，孩子们「因为缺乏食物和水，头晕目眩，无法醒来」。

联合国昨天正式宣布加萨发生饥荒，并指责以色列在超过22个月的战争期间「系统性阻挠」援助。

总部位于罗马的「粮食安全阶段综合分类」（Integrated Food Security Phase Classification）表示，饥荒影响加萨当地50万人。