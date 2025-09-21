联合国峰会前夕 英澳加承认巴勒斯坦国

afp_tickers

2 分钟

（法新社伦敦21日电） 联合国大会即将在纽约召开关于以色列与巴勒斯坦「两国方案」的峰会，英国、澳洲及加拿大今天相继正式承认巴勒斯坦国，不顾以色列与美国反对，预计葡萄牙今天稍晚也将跟进。

法新社报导，英国首相施凯尔（Keir Starmer）在社群平台X发文表示：「今天，英国正式承认巴勒斯坦国，以重燃巴勒斯坦人与以色列人对和平的希望，并且促进两国方案。」

此外，澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）也在声明中提及，澳洲「正式承认独立且具有主权的巴勒斯坦国」。

加拿大总理卡尼（Mark Carney）则发表声明指出：「加拿大承认巴勒斯坦国，并且表达我们的合作意愿，推动实现巴勒斯坦国及以色列国的和平未来。」

在七大工业国集团（G7）中，英国及加拿大是率先承认巴勒斯坦国的国家，预计法国及其他国家也将在联合国峰会上承认巴勒斯坦国。

不过，以色列与美国反对承认巴勒斯坦国，因为两国认为此举将助长极端分子气焰，形同奖励巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）。

哈玛斯曾于2023年10月7日突袭以色列南部地区杀害上千人，绑架以色列人作为人质，引发以哈战争。