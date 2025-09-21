The Swiss voice in the world since 1935

联合国峰会前夕　英澳加承认巴勒斯坦国

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社伦敦21日电） 联合国大会即将在纽约召开关于以色列与巴勒斯坦「两国方案」的峰会，英国、澳洲及加拿大今天相继正式承认巴勒斯坦国，不顾以色列与美国反对，预计葡萄牙今天稍晚也将跟进。

法新社报导，英国首相施凯尔（Keir Starmer）在社群平台X发文表示：「今天，英国正式承认巴勒斯坦国，以重燃巴勒斯坦人与以色列人对和平的希望，并且促进两国方案。」

此外，澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）也在声明中提及，澳洲「正式承认独立且具有主权的巴勒斯坦国」。

加拿大总理卡尼（Mark Carney）则发表声明指出：「加拿大承认巴勒斯坦国，并且表达我们的合作意愿，推动实现巴勒斯坦国及以色列国的和平未来。」

在七大工业国集团（G7）中，英国及加拿大是率先承认巴勒斯坦国的国家，预计法国及其他国家也将在联合国峰会上承认巴勒斯坦国。

不过，以色列与美国反对承认巴勒斯坦国，因为两国认为此举将助长极端分子气焰，形同奖励巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）。

哈玛斯曾于2023年10月7日突袭以色列南部地区杀害上千人，绑架以色列人作为人质，引发以哈战争。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
4
36 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
37 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
4
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团