联合国重启制裁伊朗 德黑兰当局谴责毫无道理

afp_tickers

2 分钟

（法新社德黑兰28日电） 伊朗与西方国家的核子谈判破局后，联合国恢复对德黑兰当局发动武器禁运等广泛制裁措施，伊朗外交部今天发声谴责称，联合国重启制裁是「毫无道理」。

伊朗10年前与英国、德国、法国、美国、俄罗斯及中国签署核协议，正式名称为「联合全面行动方案」（JCPOA），内容要求伊朗限制自身核计画发展，以交换解除制裁等措施。

如今英、法、德3个国家指控伊朗违反协议，进而在联合国安全理事会（United Nations Security Council）启动制裁恢复程序。

联合国安全理事会于2006年至2010年间通过的一系列制裁决议，在美东时间27日晚间8时（台湾时间28日上午8时）正式恢复。

伊朗外交部透过声明指出：「重启无效的决议在法律上不仅毫无根据，也毫无道理…所有国家必须避免承认这种非法局面。」

声明还提到：「伊朗伊斯兰共和国将坚定捍卫自身的国家权利及利益，任何旨在损害伊朗人民权益的行径都会面临坚决且相称的回应。」

尽管联合国重启制裁，西方国家仍强调对话管道依然畅通，美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）敦促伊朗「接受真诚的直接对话」。

英国、法国和德国的外交部长则发布联合声明说，他们将继续寻求「新的外交解决方案，以确保伊朗永远不会取得核武」，并呼吁德黑兰当局「避免任何升级行动」。

尽管面临西方国家指控，伊朗长期以来一直坚称没有寻求取得核武。