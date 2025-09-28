The Swiss voice in the world since 1935

联合国重启制裁伊朗　德黑兰当局谴责毫无道理

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社德黑兰28日电） 伊朗与西方国家的核子谈判破局后，联合国恢复对德黑兰当局发动武器禁运等广泛制裁措施，伊朗外交部今天发声谴责称，联合国重启制裁是「毫无道理」。

伊朗10年前与英国、德国、法国、美国、俄罗斯及中国签署核协议，正式名称为「联合全面行动方案」（JCPOA），内容要求伊朗限制自身核计画发展，以交换解除制裁等措施。

如今英、法、德3个国家指控伊朗违反协议，进而在联合国安全理事会（United Nations Security Council）启动制裁恢复程序。

联合国安全理事会于2006年至2010年间通过的一系列制裁决议，在美东时间27日晚间8时（台湾时间28日上午8时）正式恢复。

伊朗外交部透过声明指出：「重启无效的决议在法律上不仅毫无根据，也毫无道理…所有国家必须避免承认这种非法局面。」

声明还提到：「伊朗伊斯兰共和国将坚定捍卫自身的国家权利及利益，任何旨在损害伊朗人民权益的行径都会面临坚决且相称的回应。」

尽管联合国重启制裁，西方国家仍强调对话管道依然畅通，美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）敦促伊朗「接受真诚的直接对话」。

英国、法国和德国的外交部长则发布联合声明说，他们将继续寻求「新的外交解决方案，以确保伊朗永远不会取得核武」，并呼吁德黑兰当局「避免任何升级行动」。

尽管面临西方国家指控，伊朗长期以来一直坚称没有寻求取得核武。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
4
36 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
37 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
4
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团