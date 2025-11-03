联合国：苏丹冲突从达佛向东蔓延 数万人逃离家园

（法新社苏丹港3日电） 联合国表示，超过3万6千名苏丹平民已逃离达佛（Darfur）以东的柯多方（Kordofan）地区各城镇与村庄。这距离准军事组织「快速支援部队」（RSF）攻下达佛地区战略城市法舍市（El-Fasher）仅一周多。

近几周以来，位于苏丹中部的柯多方地区─连接西部达佛诸省与东部喀土穆─沿尼罗河核心区的战略枢纽─成为苏丹正规军与准军事组织RSF的新战场。

苏丹正规军与RSF的残酷冲突自2023年4月爆发以来持续至今。这场冲突迄今已造成数万人死亡、近1200万人流离失所，并导致全球规模最大的难民与饥荒危机。

联合国国际移民组织昨晚表示，单单是在10月26日至31日期间，就有约36825人从北柯多方省（North Kordofan）5个行政区逃离。

当地居民今天回报，RSF与政府军都在北柯多方省的多个城镇与村庄大幅增兵。

双方目前争夺北柯多方省首府奥比德（El-Obeid）。该市是连接达佛与喀土穆的重要后勤与指挥中心，同时拥有一座机场。

RSF于昨晚发布影片，一名成员在片中表示：「今天，我们所有部队都在巴拉（Bara）前线集结。」巴拉位于奥比德以北，RSF上周宣称已控制该地。