弱势租客-苏黎世搬迁浪潮最大受害者

苏黎世联邦理工学院(ETHZ)的研究显示，苏黎世的租客驱逐率为全国最高。受影响最严重的是低收入的老龄居民，他们会被迫搬离原本的住所。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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瑞士德语区公共广播电视公司SRF采访了Edi Bürchler和Claudia Keller夫妇，他们在苏黎世Döltschihalde住宅区已居住14年。去年年底，他们收到了租约终止通知。凯勒表示：“这对我打击很大。”她一度失眠、食欲不振。
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在苏黎世生活过的人才知道什么叫找房难
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瑞士人并不热衷于买房，租房居住在这里很正常，租户受到很好的法律保护，房源也有保障。但苏黎世是个例外，这里的住房市场几近枯竭，很多人要拿出收入的一半来支付房租，难怪常常有人走上街头示威游行。这不，市政府都坐不住了，必须出面解决住房问题了。
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由于年龄原因，他们多次申请租房被拒，而市面上的大部分公寓租金又过于高昂。所幸，最终他们找到了新的住所。
大约100名Döltschihalde住宅区的居民将不得不搬离。而这绝非个例。
Döltschihalde住宅区的私人业主在书面通知中写道，多数房屋已有50年以上历史，部分建筑正在扩建以增加住房面积。“为便于租客另寻住所，我们提供了宽限期。”
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12平米月租2100瑞郎：谷歌抬高苏黎世房租
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在瑞士商业之都苏黎世，公寓租金之高令人乍舌-究其原因：谷歌在此设立了国际园区。“科技大厂”员工的工资如此之高，以致大幅抬升了当地公寓的价格。
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苏黎世驱逐率最高
苏黎世联邦理工学院教授戴维·考夫曼(David Kaufmann)受政府委托，比较了瑞士五大城市的逐客情况。他指出：“日内瓦和巴塞尔等地对跨国企业也具有吸引力，但苏黎世地区的租客驱逐量远高于其他城市，这很不寻常。”
“在这波新建潮中受害的，往往是社会中本就处于弱势的人群。”其中包括老年人、寻求庇护者以及单身人士。
研究指出，搬入新公寓的人群收入常是原住户的两倍左右。“这类租客多为年轻人，通常是没有子女的高收入瑞士人或外籍人士，”考夫曼补充道。
搬迁比例居高不下
多数被驱逐的租客仍能在原社区内找到住所，但往往要搬到城市边缘地带、入住老旧楼房，而这些楼房本身也有被拆除或翻新的风险。约有30%的受影响者被迫离开原居社区。
新建住房推动搬迁
在瑞士房地产市场上，总承包商Halter是主要开发商之一。在苏黎世Altstetten区，Halter计划拆除317套公寓，新建376套。
Halter集团主席巴尔茨·哈尔特(Balz Halter)表示，为了增加城市密度和住房供应，搬迁不可避免。Halter为租客提供了支持，并为部分人成功促成了后续安置方案。
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房价高企的背后：苏黎世街区“绅士化”如何改写城市命运？
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您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？
瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。
人口约44万的苏黎世是瑞士最大的城市与金融、科技中心，吸引了无数跨国公司与高收入者。根据苏黎世市政府2024年公布的数据外部链接，苏黎世的外国居民比例高达33.7%，远高于瑞士全国平均的26%。
根据Homegate租金指数外部链接，2024年苏黎世的平均租金达每平方米29.8瑞郎(约合人民币235元)，是全国平均水平(每平方米21.3瑞郎，约合人民币168元)的近1.4倍，且近两年涨幅超过6%。
据《每日导报》(Tages-Anzeiger)报道外部链接，在Altstetten区新开发项目中，新建公寓的租金普遍比原有老房高出30%-50%。许多原居民即便找到新房，也难以承担租金上涨带来的额外负担，被迫迁往城市边缘。
类似的城市更新与搬迁潮，也在中国上海、深圳、广州等地频频上演。无论国别，在城市化进程中，弱势群体在住房竞争中被边缘化，已成为全球性议题。问题在于，如何在扩张与包容之间找到更好的平衡。
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据《华尔街日报》报道，世界经济论坛创办人克劳斯·施瓦布被匿名信指控滥用公款，该论坛已就此展开调查。施瓦布旋即辞去基金会理事会主席职务，但否认所有指控，并表示将采取法律行动。
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苏黎世可能是最难找房的地方，尤其是市区内，更是一房难求。苏黎世的例子在瑞士有多大的代表性？哪些因素导致了瑞士的住房短缺？住房短缺的趋势是什么？
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