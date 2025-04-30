弱势租客-苏黎世搬迁浪潮最大受害者

苏黎世是全瑞士租客被迫搬迁比例最高的地方。 Keystone / Gaetan Bally

苏黎世联邦理工学院(ETHZ)的研究显示，苏黎世的租客驱逐率为全国最高。受影响最严重的是低收入的老龄居民，他们会被迫搬离原本的住所。

5 分钟

SRF 其他1种语言 English en Vulnerable tenants hit hardest by Zurich evictions 原版 更多阅览 Vulnerable tenants hit hardest by Zurich evictions

相关内容

瑞士德语区公共广播电视公司SRF采访了Edi Bürchler和Claudia Keller夫妇，他们在苏黎世Döltschihalde住宅区已居住14年。去年年底，他们收到了租约终止通知。凯勒表示：“这对我打击很大。”她一度失眠、食欲不振。

相关内容

相关内容 在苏黎世生活过的人才知道什么叫找房难 此内容发布于 瑞士人并不热衷于买房，租房居住在这里很正常，租户受到很好的法律保护，房源也有保障。但苏黎世是个例外，这里的住房市场几近枯竭，很多人要拿出收入的一半来支付房租，难怪常常有人走上街头示威游行。这不，市政府都坐不住了，必须出面解决住房问题了。 更多阅览 在苏黎世生活过的人才知道什么叫找房难

由于年龄原因，他们多次申请租房被拒，而市面上的大部分公寓租金又过于高昂。所幸，最终他们找到了新的住所。

大约100名Döltschihalde住宅区的居民将不得不搬离。而这绝非个例。

Döltschihalde住宅区的私人业主在书面通知中写道，多数房屋已有50年以上历史，部分建筑正在扩建以增加住房面积。“为便于租客另寻住所，我们提供了宽限期。”

相关内容

相关内容 12平米月租2100瑞郎：谷歌抬高苏黎世房租 此内容发布于 在瑞士商业之都苏黎世，公寓租金之高令人乍舌-究其原因：谷歌在此设立了国际园区。“科技大厂”员工的工资如此之高，以致大幅抬升了当地公寓的价格。 更多阅览 12平米月租2100瑞郎：谷歌抬高苏黎世房租

苏黎世驱逐率最高

苏黎世联邦理工学院教授戴维·考夫曼(David Kaufmann)受政府委托，比较了瑞士五大城市的逐客情况。他指出：“日内瓦和巴塞尔等地对跨国企业也具有吸引力，但苏黎世地区的租客驱逐量远高于其他城市，这很不寻常。”

“在这波新建潮中受害的，往往是社会中本就处于弱势的人群。”其中包括老年人、寻求庇护者以及单身人士。

研究指出，搬入新公寓的人群收入常是原住户的两倍左右。“这类租客多为年轻人，通常是没有子女的高收入瑞士人或外籍人士，”考夫曼补充道。

搬迁比例居高不下

多数被驱逐的租客仍能在原社区内找到住所，但往往要搬到城市边缘地带、入住老旧楼房，而这些楼房本身也有被拆除或翻新的风险。约有30%的受影响者被迫离开原居社区。

新建住房推动搬迁

在瑞士房地产市场上，总承包商Halter是主要开发商之一。在苏黎世Altstetten区，Halter计划拆除317套公寓，新建376套。

Halter集团主席巴尔茨·哈尔特(Balz Halter)表示，为了增加城市密度和住房供应，搬迁不可避免。Halter为租客提供了支持，并为部分人成功促成了后续安置方案。

相关内容

相关内容 房价高企的背后：苏黎世街区“绅士化”如何改写城市命运？ 此内容发布于 在全球范围内，旧金山、伦敦等大都市已经成为高房价的代名词，而苏黎世如今也加入了这个行列——高档住宅、商业化街区、被挤出城市核心区的原住民，这一切似乎正在成为全球城市化的“标配问题”。 更多阅览 房价高企的背后：苏黎世街区“绅士化”如何改写城市命运？

相关内容 讨论 提问者： Marc Leutenegger 您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？ 瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。 参与讨论 查看讨论

阅读最多

海外瑞士人 相关内容 這五個國家沒有瑞士人居住 更多阅览 這五個國家沒有瑞士人居住 讨论最多 下一个 以前 相关内容 讨论 提问者： Marc Leutenegger 您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？ 瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。 参与讨论 查看讨论 相关内容 讨论 提问者： Aylin Elçi 你所在的国家是如何治疗精神疾病的？ 大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？ 参与讨论 查看讨论 相关内容 讨论 提问者： Benjamin von Wyl 您愿意无偿为地区或国家提供志愿服务吗？ 在瑞士许多人自愿义务承担政治义务，却不能以此为生，这是典型的瑞士政治体系中所谓的民兵制度，您能想象当官不拿工资吗？ 参与讨论 8 赞 查看讨论 阅读最长