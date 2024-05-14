瑞士人在时隔84年之后与共产主义再续前缘

时隔80多年，共产党再次成为瑞士的党派之一。 KEYSTONE/© KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE

上周末，在伯尔尼州布格多夫(Burgdorf)举行的代表大会上，三百余名与会者见证了革命共产党(Revolutionary Communist Party，简称RKP)的成立。这意味着瑞士共产党在1940年被取缔之后，再次跻身瑞士党派行列。

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成立大会于上周五至周日举行。在革命共产党的声明中，政治秘书德尔苏·赫里(Dersu Heri)表示，现在是革命共产主义回归的时候了。新一代党员从气候危机、新冠疫情、“帝国主义战争和通货膨胀”中得出了需要革命的结论。

声明称，共计342名学生和工人参加了成立大会。其中加入党派的有十人，感兴趣的近百人。革命共产党将会以320名创始成员为基础展开工作，目标是在一年内将党员数量增加一倍。

革命共产党宣布，声援支持巴勒斯坦的抗议活动和瑞士多所大学的占领示威。该党党员参加了六所大学的占领活动。声明写道，该党的口号是“不被金钱收买、不达成协议、不支持以色列的战争机器”。

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下一步，革命共产党计划在6月10日至15日的一次会议上成立所谓的“革命共产国际”。这个新成立的政党宣布，亲巴勒斯坦抗议活动在全球范围内的蔓延，预示着即将到来的革命爆发。

原瑞士共产党成立于1921年，当时约有党员6000人。1940年，瑞士政府下令取缔该党并解散党员。联邦法院随后裁定，采取取缔措施的原因是该党赞成暴力推翻政府，而不是因为其意识形态。

1945年，政府解除了对左翼和右翼极端主义组织的禁令。然而，到1943年，大多数共产党前成员都已经加入了社会民主党(SP)。在与社会民主党的合并谈判失败后，共产主义人士联合行动，于1944年成立了瑞士劳动党(PdA)。

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