瑞士人在时隔84年之后与共产主义再续前缘

上周末，在伯尔尼州布格多夫(Burgdorf)举行的代表大会上，三百余名与会者见证了革命共产党(Revolutionary Communist Party，简称RKP)的成立。这意味着瑞士共产党在1940年被取缔之后，再次跻身瑞士党派行列。
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成立大会于上周五至周日举行。在革命共产党的声明中，政治秘书德尔苏·赫里(Dersu Heri)表示，现在是革命共产主义回归的时候了。新一代党员从气候危机、新冠疫情、“帝国主义战争和通货膨胀”中得出了需要革命的结论。
声明称，共计342名学生和工人参加了成立大会。其中加入党派的有十人，感兴趣的近百人。革命共产党将会以320名创始成员为基础展开工作，目标是在一年内将党员数量增加一倍。
革命共产党宣布，声援支持巴勒斯坦的抗议活动和瑞士多所大学的占领示威。该党党员参加了六所大学的占领活动。声明写道，该党的口号是“不被金钱收买、不达成协议、不支持以色列的战争机器”。
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下一步，革命共产党计划在6月10日至15日的一次会议上成立所谓的“革命共产国际”。这个新成立的政党宣布，亲巴勒斯坦抗议活动在全球范围内的蔓延，预示着即将到来的革命爆发。
原瑞士共产党成立于1921年，当时约有党员6000人。1940年，瑞士政府下令取缔该党并解散党员。联邦法院随后裁定，采取取缔措施的原因是该党赞成暴力推翻政府，而不是因为其意识形态。
1945年，政府解除了对左翼和右翼极端主义组织的禁令。然而，到1943年，大多数共产党前成员都已经加入了社会民主党(SP)。在与社会民主党的合并谈判失败后，共产主义人士联合行动，于1944年成立了瑞士劳动党(PdA)。
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一百年前，世界上许多国家都建立了共产党支部。瑞士共产党成立于1921年3月，但于20世纪40年代遭禁。在瑞士，尽管共产党从未扩展到很大规模，但在其成立后的几十年里，它在共产国际中发挥了重要作用。
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美中两国将就人工智能风险在日内瓦会谈
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鉴于人工智能领域的迅速发展，美中两国政府的代表计划于本周二(5月14日)在日内瓦共商与之相关的风险。美国政府的一名高层代表在会前表示，此次会谈并非任何形式的合作，而是要就各自的方式与观点展开沟通。
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在上周六晚(5月11日)结束的欧洲歌唱大赛(Eurovision Song Contest)上，瑞士参赛者尼莫(Nemo)以一曲《规则》(The Code)赢得大赛冠军。周日晚上尼莫返回苏黎世时虽一身疲倦，但依然欣喜若狂。
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2023年下半年，瑞士网络欺诈案例数几乎翻了一番。在这种情况下，新成立的联邦网络安全办公室(FOC)负责人弗洛里安·舒茨(Florian Schütz)在上任仅四个多月后就提出了一项新战略。
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日内瓦将拍卖舒马赫收藏的部分腕表
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在迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher)首次赢得一级方程式赛车冠军30年后，他的家人将在日内瓦拍卖他收藏的八块罕见名表。舒马赫热衷于收藏手表，并拥有不少稀世名表，其中一些还是世界上最好的制表商专门为他制作的。本次拍卖会将于下周一举行。
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三分之一的瑞士居民认为自己遭遇歧视
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2016年至2022年间，有将近三分之一的人认为自己遭遇过歧视。歧视最常以言语和心理暴力的形式出现。
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中国大使表示，乌克兰和平峰会应有俄罗斯参与
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中国驻俄罗斯大使张汉晖于周二(5月7日)接受俄罗斯国家新闻通讯社(RIA)采访时表示，中方支持召开各方平等参与的乌克兰战争和平会议。
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瑞士军刀出新款-应对全球刀具限制
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维氏公司(Victorinox)正在开发一款不带刀刃的小折刀。该公司首席执行官卡尔·埃森纳(Carl Elsener)在一次采访中表示，世界暴力事件增多导致对刀具的管制日渐严格，这一形势促使该瑞士公司重新思考。
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