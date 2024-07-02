新的强奸定义在瑞士正式生效

“不就是不”--从今天起，瑞士人将受到更大范围的法律保护，以抵制未经同意的性行为。
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此前，犯罪者仅在对受害人进行胁迫或施加暴力的情况下，才被视作强奸或性侵犯。从即日起，该先决条件不再适用。
新法中的强奸罪不仅包括违背受害者意愿的性交行为，还包括涉及身体侵入的“类似性交行为”。联邦委员会表示，这意味着有更多的性行为将被视作强奸。
从今天开始，偷摘避孕套也将受到惩罚。即便双方自愿发生性行为，但如果涉事方背着对方，或在未事先征得对方同意的情况下，摘掉避孕套或者一开始就不使用避孕套，将被视作违法。
此外，受到性骚扰指控的人可能会被要求参加一项新的学习计划。不过，在某些犯罪发生后，为了预防起见，已经可以要求犯罪人员参加这样的课程计划。
2023年6月，议会通过了性犯罪法修订案。新法争议的焦点是在“不就是不”或“同意才算同意”两种方式的选择上。根据“同意”原则，性行为应仅在双方明确表示同意的情况下发生。
线上性诱骗(cybergrooming)是否应列入刑事犯罪也存在争议。该行为指以实施性犯罪为目的，主动接触16岁以下的青少年。议会最终决定不采纳该条款。
该决定在联邦院相关负责委员会中受到广泛支持。委员会指出了这一行为难以明确界定的问题，并认为目前的法律框架能够充分保证此类行为受到严惩。
此前，国民院曾希望将线上性诱骗定为刑事犯罪，但之后也默认了联邦院的意见。
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