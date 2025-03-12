马丁·普菲斯特当选瑞士联邦委员会新委员

Keystone / Anthony Anex

来自楚格州的马丁·普菲斯特(Martin Pfister)在议会第二轮投票中赢得134票，当选为新的瑞士政府部长。他将接替联邦委员会中来自中间党(Die Miete/Le Centre)的维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)。

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尽管在伯尔尼政坛的知名度不高，但楚格州卫生部长、前上校及历史学家马丁·普菲斯特周三成功当选，击败了农民游说组织代表马库斯·里特(Markus Ritter)。

普菲斯特的当选维持了瑞士联邦委员会这一行政机构的语言平衡，目前委员会由四名德语区成员、两名法语区成员和一名意大利语区成员组成。然而，性别平衡发生了变化，如今政府中仅剩两名女性。

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瑞士政府仅剩两名女性

卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)和伊丽莎白·鲍姆-施奈德(Elisabeth Baume-Schneider)将与盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)、伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)、阿尔伯特·罗斯蒂(Albert Rösti)、贝亚特·扬斯(Beat Jans)及新任委员马丁·普菲斯特共同治理这个国家。

中间党在其正式候选名单中未提名女性。周二(3月11日)晚，两名中间党候选人接受听证后，社会民主党(SP/PS)和绿党(Grüne/Les Vert-e-s)对联邦委员会中女性代表比例过低表示失望。女性权益组织Alliance F也在周一就此问题表达了同样的担忧。

语言平衡得以维持

2022年，来自汝拉州的伊丽莎白·鲍姆-施奈德接替来自伯尔尼州的西蒙奈特·索马鲁嘎(Simonetta Sommaruga)，当时联邦委员会的语言平衡曾一度被打破，导致拉丁语区(法语区和意大利语区)的代表过多。2023年，来自巴塞尔州的贝亚特·扬斯取代了来自弗里堡州的阿兰·贝尔塞(Alain Berset)，这一平衡才得以恢复。

自2003年卢塞恩州的卡斯帕·维利格尔(Kaspar Villiger)卸任以来，瑞士中部地区再无代表进入联邦委员会。而楚格州上一次拥有本州代表是在1974-1982年，当时由基督民主党(CVP/ /PDC)人汉斯·许尔利曼(Hans Hürlimann)担任委员。

目前，乌里州、施维茨州、下瓦尔登州和沙夫豪森州仍未在联邦委员会中拥有过代表。

新任联邦委员是何许人？

在当选后的讲话中，普菲斯特强调，联邦委员会在建立公众对政治的信任方面发挥着核心作用。

“竞选期间，我经常说，我对军营的了解远胜于对国会大厦的了解，”普菲斯特表示，如今他的位置将在联邦委员会里，而这一机构在促进公众对政治的信任方面发挥着关键作用，他特别强调了集体领导制的重要性。

“瑞士赖以立国的信任、合作与稳定原则近来受到削弱，”普菲斯特补充道，在当前地缘政治背景下，要应对这些挑战，需要各个层面的共同努力。

他还向竞争对手马库斯·里特表示感谢。“这场竞选竞争激烈，但公平公正，”他说。