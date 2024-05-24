肯亚总统国是访问 拜登宣布将列主要非北约盟友

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（法新社华盛顿23日电） 美国总统拜登今天以红毯迎接肯亚总统鲁托，并在鲁托国是访问期间宣布他有意将肯亚列为美国的「主要非北约盟友」。美国、中国和俄罗斯正在非洲大陆竞逐影响力。

法新社报导，肯亚将成为第一个获得「主要非北约盟友」（major non-NATO ally，MNNA）地位的撒哈拉以南非洲国家。目前另有18国被美国列为「主要非北约盟友」，包括乌克兰。尽管没有正式安全条约，美国仍加强与这些国家的军事和外交关系。

鲁托（William Ruto）这次具排场的国是访问行程，包括召开联合记者会和出席白宫豪华晚宴。鲁托来访正值美国和法国在非洲处于不利地位；中国对非洲大规模投资，以及俄罗斯在当地积极利用准军事团体暗中行动，使得地缘政治平衡正在改变。

稍早在白宫南草坪，拜登在仪队前向鲁托致意，强调两国「因相同的民主价值观而团结在一起」。

随后两位领袖的联合声明指出，拜登「宣布他有意将肯亚列为主要非北约盟友」。北约是北大西洋公约组织（NATO）的简称。

拜登和鲁托在声明中说：「这是我们两国具有密切关系的有力象徵。」

双方在白宫椭圆形办公室会谈时，也聚焦于肯亚将带领国际警察任务团前往海地。海地这个加勒比海小国因多月来的帮派暴力和政治混乱而陷入人道危机。

一位不具名的白宫官员表示：「全球民主显然处于不利地位，我们认为肯亚在东非是一个重要且稳定的民主国家。」（译者：纪锦玲）