英加法警告以色列 停止加萨「恶行」

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（法新社巴黎19日电） 英国、法国与加拿大领袖今天共同谴责以色列在加萨的「恶劣行径」，并警告以色列如果不停止在巴勒斯坦领土的攻势，将采取联合行动。

但以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）力斥上述声明，称英国首相施凯尔（Keir Starmer）、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）、加拿大总理卡尼（Mark Carney）的联合声明对加萨（Gaza）战争中的巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）是一项「巨大奖励」。

三国在声明中指出，「当尼坦雅胡政府采取这些令人震惊行动，我们不会袖手旁观。如果以色列不停止这波新的军事攻击，并解除对人道主义援助的限制，我们将采取进一步的具体行动予以回应。」

声明并未透露将对以色列采取什么行动，但补充说：「我们致力于承认巴勒斯坦国用以促进达成两国方案（two-state solution），并准备为此与其他国家合作。」

同时，包括英国、法国和加拿大在内的22个国家联合要求以色列立即「全面恢复对加萨援助」，并指出该地区人口「面临饥荒」。

以色列3月2日起全面封锁援助进入加萨，但今天宣布将放行「基本数量」的补给卡车。

尼坦雅胡表示，允许限量物资进入，是因为加萨「大规模饥荒景象」可能有损以色列这场战争的正当性。