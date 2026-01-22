英国上议院投票过关 禁16岁以下使用社群媒体

（法新社伦敦21日电） 英国上议院今天投票通过，以禁止16岁以下青少年使用社群媒体，这项议案让英相施凯尔面临须跟进澳洲类似禁令的压力。

施凯尔（Keir Starmer）表示，政府并未排除任何选项，他承诺将采取措施保护儿童，但他的政府希望等待今年夏天公众谘询有结果之后再行立法。

法新社报导，英国的反对党与执政的工党内部，都有人呼吁应效法澳洲作法；澳洲自去年12月10日起已禁止16岁以下青少年使用社群媒体应用程式。

今天在英国上议院，这项由在野保守党议员奈许（John Nash）所提修正案，以261票赞成、150票反对获得通过。共同提案人包括一名工党（Labour Party）议员与一名自由民主党（Liberal Democrat）议员。

奈许表示：「今晚，议员们已将我们孩子的未来摆在首位。这次投票也开展了第一步，将阻止社群媒体对新生代造成灾难性伤害。」

在上议院投票前，唐宁街首相府表示，政府不会接受这项议案。

这项法案也将提送下议院（House of Commons）审议。下议院由工党掌控多数席次，目前有超过60名工党议员呼吁施凯尔应支持禁令。

包括演员休葛兰（Hugh Grant）等知名人士也呼吁政府支持这项提案，他们认为光靠家长是无法完全消弭社群媒体对孩童带来的危害。

但部分儿童保护团体也警告，此类禁令可能会让社会产生一种虚假的安全感。

民调机构YouGov去年12月进行的调查显示，74%的英国民众支持实施禁令。英国「线上安全法」（Online Safety Act）已要求对有害内容进行严格的年龄验证。（编译：纪锦玲）