英国家长吁勿让儿童拥智慧手机呼声渐增

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（法新社伦敦29日电） 「我什么时候可以有智慧手机？」这是许多家长害怕孩子问的问题。随着人们日益担忧智慧手机对年幼心智的影响，一些英国父母开始串联反击、推动童年无智慧手机运动。

这项运动由有3个孩子的母亲葛林威尔（Daisy Greenwell）发起，她在孩子学校门口一次闲聊后促使她采取行动。

葛林威尔私下与一名好友讨论这项议题已有一段时间。在校门口那场闲聊中，另一位母亲告诉她，自己的11岁儿子已经有智慧手机，儿子班上1/3同学也拥有智慧手机。

住在英格兰东部伍德布里吉（Woodbridge）从事记者的葛林威尔，事后在社群媒体平台Instagram写道：「这场对话让我充满恐惧。我若知道有个东西会损害我孩子的心理健康，并使她上瘾，我不会想把这样的东西给她。」

不过葛林威尔表示：「但我也知道，如果她班上的其他人都有一支智慧手机，不给她一支的压力会非常大。」

葛林威尔2月发布的这篇贴文，引发其他家长如潮水般热烈反应。他们同样对于让孩子拥有智慧手机感到焦虑不安，担心孩子暴露在犯罪分子锁定、网路霸凌、社会压力和有害内容等危险之下。

葛林威尔和友人雷诺兹（Clare Reynolds）如今发起「推动无智慧手机童年父母联盟」（Parents United for a Smartphone Free Childhood）。

家长根据自身经验及学术研究结果，对孩子要求有支智慧手机已有恐惧感，但他们也表示感到无力拒绝，因为学龄儿童拥有手机已以安全为由被「正常化」。

因此，当Instagram上终于有葛林威尔提出这个话题，她与雷诺兹为了讨论议题而在通讯软体WhatsApp建立的群组很快就挤满志同道合的父母，他们对于有其他人也跟自己有同样感受感到松一口气。

葛林威尔表示，之后各方反应「如滚雪球般越滚越大」，现在英国每个地区都有一个群组，还有少数几个工作群组，由在相关议题上具有专业知识的人士组成。

「他们正在讨论我们该如何推广这项主张，如何帮助家长和学校合作、阻止人们年纪轻轻就拥有智慧手机。」