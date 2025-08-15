英国对日战争胜利纪念日 查尔斯三世致敬二战老兵

（法新社伦敦15日电） 英国国王查尔斯三世今天发表对日战争胜利纪念日（VJ Day）80周年纪念活动致词，他表示二战老兵及平民为结束二战付出庞大代价，称赞他们「勇气可嘉」，同时示警战争的代价。

查尔斯三世（King Charles III）向全国发表预录谈话，他提到「全球各地现今面临的冲突」，认为二次世界大战仍在提醒世人，「战争真正的代价不仅限于战场，更触及生活每个层面」。

他指出，二战老兵证明了一件事，「无论是战时或承平时期，最厉害的武器不在于你手中的兵器，而是与你并肩作战的（同袍）双臂」。

伦敦当局稍晚将于国家纪念植物园（National Memorial Arboretum）举办二战终战80周年纪念仪式，有数十名年龄介于96至105岁、曾在东亚与太平洋服役的老兵预计会出席。

纪念仪式自中午开始，以全国默哀2分钟做为开场，随后还有空军特技飞行小组「红箭」（Red Arrows）、二战时期喷火式战机（Spitfire）以及飓风战斗机（Hurricane）进行空中展演。

查尔斯三世在本月稍早预录的致词中表示，「见证自由力量取胜」的这群人，他们的牺牲奉献「永远不会被遗忘」。