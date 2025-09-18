The Swiss voice in the world since 1935

英国拟承认巴勒斯坦国　川普：不同意施凯尔立场

（法新社英国契克斯18日电） 美英两国领袖在讨论加萨（Gaza）战事后，美国总统川普今天表示，就英国打算承认巴勒斯坦建国一事，他不同意英相施凯尔（Keir Starmer）的立场。

川普在访英行程第二天，与施凯尔于英相官邸契克斯庄园（Chequers Court）共同举行记者会，川普说：「我在这一点上与首相意见相左，这是我们少数不同意见之一。」

施凯尔7月宣布，若以色列未达成加萨停火等条件，英国将于9月联合国大会上推动承认巴勒斯坦国。

今天记者会中，除了巴勒斯坦国等少数症结外，施凯尔与川普大致展现一致立场。

尽管法国、加拿大及其他西方盟邦预计下周于联合国展开相关行动，但美国已坚决反对各国承认巴勒斯坦建国。

施凯尔表示，两人在会谈时也讨论了加萨恶化的局势，双方一致同意，有必要「落实和平及规划具体途径」。

川普则说：「我希望结束这场战争，也希望人质获释。」

川普形容加萨战事「情势复杂」，但对于媒体多次提问，他是否会建议盟友、以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）停止轰炸加萨，川普并未直接回答。

施凯尔称加萨现况「无法容忍」，并强调「必须加速让外援进入加萨」。

他说，承认巴勒斯坦建国一事，应纳入更全面的「和平方案」，也包括确保巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）不得参与新政府，不过施凯尔并未说明正式承认的时程。

英国媒体今天指出，在联合国峰会召开之前，施凯尔最快本周末会敲定承认巴勒斯坦国的最终计画。（编译：纪锦玲）

