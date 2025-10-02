英国曼彻斯特犹太会堂遇袭2死3伤 警方开枪击中嫌犯

（法新社曼彻斯特2日电） 英国警方表示，英格兰西北部曼彻斯特1座犹太教堂外，今天发生汽车冲撞及持刀攻击事件，造成2人死亡、3人受伤。

大曼彻斯特警察局（Greater Manchester Police，GMP）在社群平台X发文表示，「嫌犯为1名男子，被本局武装员警开枪击中，据信已经死亡」，但因「身上发现可疑物品」，其死亡仍有待确认。

警方表示，现场已派遣炸弹处理小组，3名受伤者皆伤势严重。

大曼彻斯特警察局是在上午9时30分接获报案，随即宣布进入「重大事件」状态。案发地点为该市克朗普索区（Crumpsall）的希顿公园犹太会堂（Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue）。

警方发布声明指出：「配备武装的员警在上午9时38分开枪，击中一名男子，据信为本案嫌犯。」

这起事件发生于犹太教的「赎罪日」（Yom Kippur），同时也接近2023年10月7日以色列遇袭事件两周年。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）表示，他对此次攻击深感震惊。1名英国官员证实，施凯尔将提前结束在丹麦与欧盟的会谈返回国内。