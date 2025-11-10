英最大加密货币查扣案 中国女商人面临最高14年徒刑

afp_tickers

4 分钟

（法新社伦敦10日电） 曾过着奢华生活、被称为「女财神」的中国商人钱志敏，现在因英国警方查扣价值超过60亿美元的比特币－－创下英国史上最大加密货币查缉纪录，将在今明两天的听审后被判刑，面临最高14年的刑期。

这名47岁、化名「张雅迪」（Yadi Zhang）的女子，2014年至2017年间在中国以诈骗手法使超过12万8000名受害人上当，并将非法所得资金转存为比特币资产。

钱志敏在这起诈骗案件中扮演主导角色。

警方及检方指出，她2018年利用伪造文件潜逃出中国，抵达英国后，试图在当地将赃款洗白。

她最高将面临14年徒刑。

这名中国籍人士已于9月29日承认取得并持有犯罪所得，预计将于今明两天在伦敦南华克皇家法院（Southwark Crown Court）听审后被判刑。

同案的马来西亚华裔同伙林成福（Seng Hok Ling，音译），和钱志敏同为47岁，先前亦于同一法院认罪承认洗钱，也将面临宣判。

另一名女性共犯温健（Jian Wen,音译），去年因涉案遭查获价值超过20亿美元的比特币钱包，被判处6年8个月徒刑。

据信，钱志敏主导了这桩庞氏骗局，即以新参与人的资金支付旧投资人。

她将大部分受害者资金兑换成比特币后，开始在英国以房地产等方式洗钱，包括购置价值2300万英镑（约3000万美元）的伦敦豪宅。

警方对被告林成福的监控行动于2024年4月导致钱志敏落网，当局并查扣现金、黄金及加密货币，合计价值1100万英镑。

在她被捕前，伦敦警方进行了当时史上最大宗加密货币查扣行动，没收超过6万1000枚比特币，按现行汇率价值逾60亿美元。

律师事务所Fieldfisher的葛洛佛（William Glover）表示，这「可能是史上个人、但非企业涉案金额最大的同类法律案件」。

他指出，部分当事人蒙受了巨大的个人损失，甚至影响到生活、婚姻及家庭。

代表其他投资人的段和段（Duan & Duan）律师事务所的?精明（Jackson Ng）表示，被告曾举办多场公开活动，并自称获政府支持。

他指出，许多非专业投资人往往不会亲自查证，因而遭到诱骗及剥削。

一对中国籍夫妇，都是40多岁的上班族，2016年参加说明会后，把为自己退休和女儿准备的数十万美元积蓄投入，却血本无归。

?精明表示，2017年起，原本承诺的投资回报即没有入帐，现在他们的女儿也已与他们断绝联系。

随着话题逐渐发烧，比特币从2018年底的约3600美元涨到现今徘徊在10万美元左右。

英国当局提出的补偿机制方案，目前仍在伦敦高等法院的民事诉讼程序中讨论。

据消息人士表示，约有1300名自称受害者已经出面求偿。（编译：陈政一）