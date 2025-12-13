英王查尔斯三世抗癌宣布好消息 明年将减少治疗

afp_tickers

3 分钟

（法新社伦敦12日电） 英国国王查尔斯三世（King Charles III）今天透露一项「好消息」，表示他的治疗将于明年减少，并呼吁民众早期筛检治疗。

查尔斯三世在为年度癌症研究电视募款活动所录制的罕见个人讯息中，也敦促英国民众善用国家的筛检计画。

查尔斯三世说：「今天我能与各位分享一个好消息，那就是多亏有早期诊断、有效介入以及遵从『医嘱』，我个人的癌症治疗时程将可在新的一年减少。」

77岁的查尔斯三世去年2月宣布，他被诊断出患有一种未公开类型的癌症。

查尔斯三世在英国第四频道（Channel 4）「为癌症挺身而出」（Stand Up To Cancer）全国性活动播出的影片讯息中承认：「我从自身经验得知，癌症诊断会让人感到难以承受。」

「然而我也知道，早期发现是能够转变治疗历程的关键，它能为医疗团队争取宝贵时间，并为病患带来珍贵的希望礼物。」

查尔斯三世并未透露他正接受何种癌症的治疗，也未具体说明他正接受何种疗程。

他表示，他得知「我国至少有900万人未及时参与他们可利用的癌症筛检」，对此深感不安。

他强调：「这意味着至少错失了900万次早期诊断的机会。」他也肯定癌症治疗与照护方面的「进步」。

他特别指出，当「肠癌在最早阶段被发现时，约有9成的患者能存活至少5年。但若延迟诊断，存活率则降至仅有1成」。

王室消息人士表示，外界不应据此推断查尔斯三世正在接受肠癌治疗。

查尔斯三世的癌症是去年1月，于治疗良性摄护腺疾病期间发现的，他当时为此接受了手术。白金汉宫曾表示，他罹患的并非摄护腺癌。

在查尔斯三世宣布诊断结果仅6周后，他的儿媳、威尔斯王妃凯萨琳（Catherine, Princess of Wales）也透露自己罹癌并已开始接受化疗。这位育有3名年幼子女的王妃同样从未谈论过她罹患何种癌症。

今年1月，也被称为凯特（Kate）的王妃宣布，她的病情已获得缓解，且体内已无癌细胞。她的丈夫、王位继承人威廉王子（Prince William）曾承认，过去一年「相当残酷」，也是他人生中「最艰难的」一年。