英相施凯尔：准备好派军赴乌克兰

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（法新社巴黎16日电） 英国首相施凯尔（Keir Starmer）今天说，他已准备好在必要时派军前往乌克兰，协助确保英国与欧洲的安全。以终结俄罗斯与乌克兰战争为目标的谈判预计于本周展开。

施凯尔投书「每日电讯报」（Daily Telegraph）写道，英国在支持乌克兰对抗俄罗斯的过程中扮演领头角色，这「也意味着准备好且愿意为乌克兰的安全保障做出贡献，在必要时将我军派赴现场」。

他在今晚发表的这篇文章中写道，「我不是信口开河」，他「非常深切」地感受到可能将英军置于危险境地所伴随而来的责任。

「但任何协助保障乌克兰安全的角色，也是协助保障我们大陆的安全，以及我国的安全。」

施凯尔证实，他会参加明天在巴黎举行的高层会议，以因应美国试图终结俄乌战争的行动所引发的疑虑。

他说，他将「在未来数天内」会晤美国总统川普，还说英国可在确保欧洲和美国密切合作上发挥「独特作用」。

他说：「美国的支持仍很关键，美国的安全保证对长久和平也很重要，因为只有美国能吓阻（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）再次进攻。」

俄罗斯入侵乌克兰的行动将于本月24日满3年。德国、英国、义大利、波兰、西班牙、荷兰、丹麦的政府领袖都预计出席这场巴黎会议。

欧洲国家担心，万一美国强迫乌克兰签署不公平协议，蒲亭将宣称战胜，欧陆将任由肆无忌惮的俄罗斯摆布。

施凯尔在投书中警告：「对我们大陆的集体安全来说，我们正面对一个世代仅有一次的时刻…这不只是乌克兰未来的问题，这是欧洲整体的存亡问题。」