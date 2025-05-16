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英相：蒲亭若不愿展开和谈就须付出代价

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（法新社伦敦16日电） 英国首相施凯尔（Keir Starmer）今天在欧洲政治共同体于阿尔巴尼亚举行峰会前说，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）「必须为回避和平付出代价」。

法新社报导，施凯尔在声明中说：「蒲亭一边使出犹疑拖延战术，一边继续在乌克兰各地杀人和造成流血事件，令人无法容忍。」

欧洲政治共同体（European Political Community）峰会今天将于阿尔巴尼亚首都地拉那（Tirana）举行，欧洲联盟（EU）成员国和另外20国代表将与会。同一天，俄罗斯和乌克兰也预计于土耳其伊斯坦堡就终结俄乌战争展开谈判。

但蒲亭和乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）预料都不会出席，美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）曾质疑他们能否为和平取得突破。

在法国总统马克宏（Emmanuel Macron）倡议下，欧洲政治共同体于2022年成立，以因应俄罗斯侵略乌克兰。

英国首相办公室表示，峰会与会者将「在蒲亭昨天回避美国筹划于伊斯坦堡举行的和平谈判之后…向克里姆林宫施压」。

施凯尔说：「必须同意彻底、无条件的停火，如果俄罗斯不愿意坐上谈判桌，蒲亭就必须付出代价。」

英国政府表示，「如果俄罗斯不同意停火」，预期俄罗斯能源将在未来数周成为「广泛制裁行动的核心目标」。

欧盟和英国本月14日都同意对过去数天的俄罗斯「影子」油轮船队实施新一轮制裁。

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