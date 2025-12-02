荣获另类诺贝尔奖 唐凤：AI有助巩固民主

3 分钟

（法新社斯德哥尔摩2日电） 台湾无任所大使暨自由软体程式设计师唐凤今天在瑞典获颁「另类诺贝尔奖」前受访表示，人工智慧（AI）能用于巩固民主及社群凝聚力，而非让人用来持续浏览网路负面消息。

唐凤获颁有「另类诺贝尔奖」美誉的瑞典「优质民生奖」（Right Livelihood Award，又称正命奖）数小时前，接受法新社访问时做出上述表示。

她说：「我相信我们能引导AI，使其从设法吸引用户、使人上瘾的智慧（addictive intelligence），转化成由社群引导、并且服务社群的辅助智慧（assistive intelligence）。」

瑞典「优质民生奖」10月1日公布包含唐凤在内的多名获奖人。评审团发表声明说，唐凤因「推动数位科技的社会应用，以赋能公民、重振民主并弥合分歧」获得此奖。

唐凤指出，她坚信人类仍会是「超级智慧」（the superintelligence），但人类须努力确保他们能够引导AI，以AI赋能社群而非只服务大企业。

她提到台湾试图研发一套AI模型，协助因语言和文化产生隔阂的不同族群进行沟通，「我们不是要训练一套统一所有想法的主权模型，而是让每个语言及文化群体各自训练公民AI」。

唐凤指出，各种公民AI能互相对话，促进不同族群共同追求公共利益。

她举例说，不论是提倡气候正义或者「关爱受造界」（creation care）的团体，AI都能协助彼此沟通。「关爱受造界」是指以上帝创造世界这个宗教信仰角度关怀环境。

唐凤说：「AI可将气候正义的工作转译给基督教信仰群体，让他们明白这同样也是在做上帝的工作」，这样不仅对环境有益，还能带来其他益处。

唐凤还说，「我们必须反驳『民主只会造成两极化与混乱、无法带来好处』这类说法，这正是威权主义的主要论述」。

「优质民生奖」（Right Livelihood Award）由瑞典国会议员冯宇克斯库尔（Jakob von Uexkull）于1980年创设，主要表彰在环境保护、人权问题、可持续发展、健康、和平等领域活跃的个人和团体，被誉为另类诺贝尔奖。