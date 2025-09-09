真相或是流言：美国患者在补贴瑞士医疗体系吗？

这种说法确实有一定依据。

美国药价真的那么高吗？

美国人口仅占全球的4.2%，却为全球大型药企贡献了40%-60%的收入-其中也包括瑞士药企罗氏(Roche)和诺华(Novartis)。去年，罗氏全球制药业务的收入高达460亿瑞郎(约合人民币4086亿元)，其中逾半数来自美国市场。

这是因为制药企业在美国卖得多、售价也高。美国智库兰德公司(Rand Corporation)等多家机构进行过类似研究，结果均显示美国的品牌处方药价格是欧洲的两到三倍。

然而对比整个欧洲，瑞士仍是某些药品价格最高、人均医疗支出也最高的国家。

美国药价为何如此之高？

与瑞士或大多数欧洲国家不同，美国并没有统一的政府定价机制或集中谈判机构。尽管2022年通过的《降低通胀法案》授权联邦政府对部分老年医保(Medicare)覆盖的药品进行价格谈判，但这一政策适用范围仍非常有限，仅针对少数药品和患者。

今年5月，特朗普宣布了一项名为“最惠国待遇”的总统行政命令，意图将美国的药价与其他发达国家的药价挂钩。据他估算，这一政策有望将美国药价压低60%-90%。他还呼吁欧洲国家提高药价，以弥补药企的收入损失。

今年夏天，特朗普再次重申这一立场。他向17家大型制药企业发函，要求立即采取措施降低美国药价。

美国药价下降会产生何种后果？

目前全球排名前十的药企每年将其全球营收的20%用于研发。如果美国药价下降(而其他一切维持原状)，那么各药企的收入将会减少，进而导致用于新药研发的投资也发生下降。

但一个关键问题仍未解答：制药公司从高昂的美国药价中究竟获取了多少利润？

(编辑：eronica DeVore，译自英文：小雷/dh)