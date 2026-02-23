荷兰迎接史上最年轻兼首位同性恋总理

（法新社海牙23日电） 荷兰新政府将于今天宣誓就职，现年38岁的中间派民六六党（D66）领袖叶腾（Rob Jetten）预计成为荷兰历来最年轻及首位公开的同性恋总理。

D66在去年10月举行的国会提前选举上演惊奇逆转胜，以些微差距击败擅长煽动的怀尔德斯（Geert Wilders）带领的极右派政党自由党（PVV）。

这场选举是因为自由党退出原本联合政府而举行。上届荷兰政府仅维持了11个月，是近几十年来最右翼。

D66如今与中间偏右的基民党（CDA）和自由派的自民党（VVD）组成联合政府，他们花了117天组阁，比上届政府的223天少许多；但这3党合计仅掌握国会66席，距离过半仍差9席。

叶腾在竞选时说，他希望让荷兰重回欧洲核心，因为「没有欧洲的相互合作，我们会失去重要性」。

D66、CDA和VVD也在1月发表的联合政纲宣言中承诺全力支持乌克兰，并履行荷兰对北大西洋公约组织（NATO）承诺的军费支出。

这3党还矢言继续打击移民，例如缩紧家庭团聚的规定；他们并主张删减失业给付在内的社会福利，将省下的经费投入其提议的军事和国防投资。

荷兰的莱登大学（Leiden University）政治学教授戴兰吉（Sarah de Lange）指出，叶腾政府虽不至于像前政府如此右倾，但仍带有「右翼色彩」。

她还提醒，由于新政府若要让法案过关，还须仰赖在野党支持，因此较大改革恐得费时更久才能获国会通过。