菲律宾副总统萨拉弹劾案 众议院委员会表决通过

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（法新社马尼拉29日电） 菲律宾众议院委员会今天认定，副总统萨拉．杜特蒂（Sara Duterte）弹劾案存在「相当理由」，为众议院后续的弹劾表决奠定基础。此举将对2028年总统大选产生重大影响。

菲律宾众议院司法委员会今天一致表决通过，认定两项弹劾诉状中所列证据，已足以建立追究弹劾的相当理由。相关诉状指控萨拉任内涉嫌挪用公款，并对总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）发出死亡威胁。

这两项弹劾案将合并为一案，并提交众议院全体会议进行表决。

根据菲律宾宪法，若众议院通过弹劾案，将交由参议院进行审理。一旦有罪定谳，这位前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）的长女将终身不得参选公职。

弹劾案发起人之一、现任众议员德利马（Leila de Lima）表示，证据显示萨拉存在「惊人的财富累积模式，来源不明」，其发出的威胁更「冲击了宪法秩序的核心」。

德利马在投票前告诉委员会：「我们无疑拥有足够且正当的理由让程序继续进行，并弹劾副总统。」

萨拉对小马可仕的威胁源于一场深夜记者会，她当时声称已聘请杀手，若她本人遭遇不测，杀手将会除掉总统。她事后解释，相关言论遭到误解。

菲律宾国家调查局（NBI）今天向委员会表示，副总统涉嫌发出的死亡威胁已构成「煽动叛乱罪」（sedition）。

对于相关指控，萨拉拒绝出席任何听证会，仅表示若程序进入参议院审理阶段，她才会回答问题。