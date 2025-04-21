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萨尔瓦多关美驱逐移民 宗教领袖：勿使萨国成关达那摩2.0

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（法新社圣萨尔瓦多20日电） 萨尔瓦多总统布格磊与华盛顿达成协议，答应将遭美国驱逐的移民关在国内监狱后，萨尔瓦多天主教最高领袖今天呼吁布格磊，勿将国家变成如关达那摩一般的美国监狱。

首都圣萨尔瓦多（San Salvador）大主教艾士可瓦（Jose Luis Escobar）表示：「我们呼吁政府当局别将我国变成一座大型的国际监狱。」

布格磊（Nayib Bukele）14日访问白宫，证实了他与志同道合的美国总统川普之间日益增强的结盟关系。

布格磊同意收留遭美国驱逐的数百名移民，当中多数人来自委内瑞拉。这些人目前关押于一座巨型监狱中，人权团体曾谴责此监狱的内部环境惨无人道。

川普援引过去仅在战争期间动用且鲜为人知的1798年「外国敌人法」（Alien Enemies Act），将移民驱逐出境，并称这些移民大多数是暴力罪犯。

许多在这波打击行动中遭驱逐者的家属与律师对此提出质疑，表示他们的亲人主要是因身上的刺青而受到针对。

艾士可瓦指出近期有几篇评论文章警告，「萨尔瓦多可能会步上关达那摩（Guantanamo）的后尘。」关达那摩是古巴的一块庞大领土，租借给美国后被改建成一座海军基地。

当地设置一座军事监狱，主要关押与911事件及其他恐攻案件相关的嫌疑人和战俘。该地因未经审判而长期拘禁囚犯，且有酷刑指控，而成为恶名昭彰的象徵。

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