蒲亭批评伊朗遇袭 但未供德黑兰具体支持

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（法新社莫斯科23日电） 俄罗斯总统蒲亭今天与伊朗外交部长阿拉奇会晤时，抨击对伊朗的攻击是「无端挑起」且「不正当」，但未宣布任何支持这个中东重要盟友的具体措施。

俄罗斯是伊朗重要的支持者，然而尽管美国上周末空袭伊朗核设施，莫斯科当局仍未力挺其合作伙伴德黑兰。

蒲亭（Vladimir Putin）与阿拉奇（Abbas Araghchi）刚开始举行会谈时，蒲亭告诉他：「针对伊朗且完全无端挑起的侵略并不正当。」电视转播了双方的会谈。

蒲亭未单独提及美国的袭击，反而泛称针对伊朗的「攻势」。不过俄罗斯克里姆林宫（Kremlin）今天稍早表示，对美国的攻击予以谴责并感到遗憾。

阿拉奇告诉蒲亭，俄罗斯一直是伊朗的「伙伴和同伴」，还赞扬德黑兰与莫斯科的关系「非常密切且长久」。

他提到：「伊朗正在行使抵御侵略行为的合法防御行动。」

自以色列本月13日发动攻势，促使伊朗发射飞弹和无人机回击以来，俄罗斯尚未公开向德黑兰提供军事协助。

蒲亭及其他官员也淡化俄罗斯在俄伊全面战略伙伴协议之中该承担的义务，强调这不是共同防御条约。这份协议几个月前才刚签署。

蒲亭也在会议中谈到，俄罗斯「正致力协助伊朗人民」，但没有提供详细说明。