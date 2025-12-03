西班牙时隔31年再现非洲猪瘟 业界忧猪肉出口亮红灯

（法新社马德里2日电） 西班牙猪肉产业对野猪间日益扩大的非洲猪瘟疫情「深感忧心」，若疫情扩散至养猪场，恐重创这个全球第3大猪肉及相关产品生产国。

西班牙上周在距巴塞隆纳21公里的科尔塞罗拉公园（Collserola）发现两头死亡野猪，检测后证实感染非洲猪瘟，这是自1994年来，西班牙首度出现非洲猪瘟病例。

以下是法新社整理出的相关重点。

●对健康有何冲击？

非洲猪瘟不会感染人类，但对猪只而言具高度传染性且致命，恐对猪肉产业造成毁灭性打击。

西班牙农业部今天表示，当局在巴塞隆纳附近又发现7头死去的野猪感染非洲猪瘟，使本次疫情的总病例数增至9起。

西班牙全国猪肉生产商协会（Anprogapor）主任伊格拉（Miguel Angel Higuera）说，业界对此「非常忧心」，保护家猪成了「首要之务」。

伊格拉说，周末对感染区域半径20公里内的养猪场进行筛检，结果显示「所有样本皆呈阴性」。

他强调：「目前对养猪场的直接冲击为零，西班牙家猪并未传出非洲猪瘟病例。」

●贸易受到什么影响？

西班牙每年出口近300万吨猪肉及猪肉加工品至逾百国，但农业部长普拉纳斯（Luis Planas）说，目前已有约1/3进口国为安全起见暂停自西班牙进口。

中国目前仍接受从巴塞隆纳以外地区进口的西班牙猪肉。中国是全球猪肉最大消费国、也是西班牙猪肉的最大出口市场。

伊格拉表示，业界正与农业部协商，探讨能否在其他地方实施类似的区域性贸易限制。

伊格拉说，冲击将会持续一段时间，「接下来势必还会发现更多罹病野猪，我们尚未迎来重返非疫区行列的倒数时刻，这种状况还会持续一段时间」。

●该如何应对这场危机？

由西班牙农业部与各区共同制定的应变计画已经启动，数以百计地区卫生官员、军方人员和欧洲联盟（EU）专家正在努力监控疫情。

伊格拉解释，相关作业规范会规定养猪场之间的距离、规模，以及其内部的健康检查措施。「我们已向会员发出非常强烈而明确的讯息，要求在可能情况下进一步提升所有生物安全措施」，以防非洲猪瘟渗入养猪场。

伊格拉指出：「我们的难题，也是整个欧洲面临的问题，就是野猪过度繁殖…我们唯一能做的，就是相信所有防堵疫情的措施能有效运作。」（编译：刘文瑜）