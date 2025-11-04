西班牙洪灾后备受压力 瓦伦西亚自治区主席请辞

afp_tickers

（法新社瓦伦西亚3日电） 西班牙瓦伦西亚自治区主席马松（Carlos Mazon）因处理去年洪灾不力备受批评，经历一年的压力后在今天宣布辞职。

马松宣布辞职的态度再度引发众怒，也促使西班牙政坛再次就这场洪灾互相指责。

马松在电视谈话中表示：「现实是我今天成了批评、喧嚣、仇恨与紧张局势的焦点，我无法再继续下去。」

去年10月29日的洪灾造成230多人死亡，冲走约13万辆车，数以千计房屋受损，而马松过去一年来始终拒绝下台。

按照西班牙分权制度，他领导的保守派自治区政府主要负责紧急应变，当时在部分地区早已开始淹水后才向居民手机发送警报，而且是在国家气象局发布最高等级的豪雨警戒超过12小时后才发出。

马松当时未调整行程，反而与一名记者共进午餐且吃了很久。外界批评自治区政府延迟发布警报造成伤亡。

马松表示，他「本应有政治远见」，在洪灾当天取消原定行程并前往灾区。他说「我知道我犯下错误。我承认，也会背负一辈子」，并请求「原谅」。

马松也抨击社会劳工党（PSOE）领导的中央政府未能及早提供协助。

重灾区一名22岁学生告诉法新社，马松早该下台，并说马松是「最后一刻迫不得已」才宣布请辞，「我认为他是在将责任推给别人」。一名62岁退休人士也认为马松太晚辞职，「我这辈子没看过有政治人物或任何人这么无耻」。

外界预料他所属保守派人民党（Popular Party）人士将接任自治区主席。