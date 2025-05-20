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要求改善系狱元老处境 库德工人党促土耳其和谈

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（法新社伊拉克苏雷马尼亚20日电） 库德工人党表示，土耳其应该放宽系狱的创党元老欧加兰在狱中的处境，并于日前的解散决定后，宣布他是未来任何谈判的「首席谈判员」。

库德工人党（PKK）数十年来对土耳其展开浴血叛乱，造成逾4万人丧生，被土耳其和安卡拉的西方盟友列入黑名单。该党12日宣布，已经正式通过解除武装和解散的决定。

自从1999年起被关在伊斯坦堡监狱岛因拉立（Imrali）上的欧加兰（Abdullah Ocalan）2月在公开信中提出呼吁，促成库德工人党作出这项历史性决定。

库德工人党政治部门发言人希瓦（Zagros Hiwa）昨天告诉法新社，「我们期盼土耳其针对单独监禁的条件作出改正」，让欧加兰可以拥有「自由而且安全的工作条件，这样他才可以引领这项进程」。

希瓦受访时指出，「领导人阿波（Leader Apo）是我们对土耳其任何谈判的首席谈判员」。Apo是库德人对欧加兰的昵称，库德语为「叔叔」之意。

「只有领导人阿波可以领导真正落实库德工人党作出的这项决定。」

库德工人党的解散决定如何落实目前仍不明朗，不过土耳其政府表示，将密切监视其进程，以确保彻底贯彻。

希瓦表示，库德工人党已经展现出「对和平的严肃态度」，但是「土耳其政府迄今未作出任何保证、采取任何措施来促进这个进程」，甚至继续对库德工人党的阵地进行「轰炸和炮击」。

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