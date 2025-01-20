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角逐加拿大新总理 前杜鲁道盟友方慧兰参选自由党党魁

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（法新社蒙特娄19日电） 加拿大前副总理方慧兰（Chrystia Freeland）今天投入选战，目标是接替杜鲁道（Justin Trudeau）成为自由党党魁与加拿大总理，她称自己是对抗川普的最佳人选。川普即将于明天宣誓就任美国新一任总统。

自2015年自由党（Liberal Party）上台以来，方慧兰一直是杜鲁道在执政团队中最亲密的盟友之一。她担任副总理期间有4年兼任财政部长，直到上个月戏剧性地辞职。

方慧兰在一封措辞严厉的辞职信中指责杜鲁道。她认为，对加拿大而言，当务之急是如何面对即将上任的川普政府所带来的潜在威胁（包括可能爆发的贸易战），但杜鲁道却优先考量自己的政治利益。

方慧兰的离职被视为一项毁灭性的打击，迫使杜鲁道请辞。

杜鲁道表示，他将转任看守总理，直到自由党选出新领袖接任总理。新党魁预计3月9日出炉。

方慧兰在参选起跑活动中表示：「川普不喜欢我，原因很简单：我在捍卫加拿大方面表现得非常坚决、有力和有效。」

川普明天重返白宫，他已扬言要对所有来自加拿大产品徵收25%关税，直到加拿大解决他所宣称的无证移民和类鸦片（opioid）药物芬太尼（fentanyl）流入美国的问题。

方慧兰去年12月辞职后，川普称她「彻底有害」。

在川普第1个总统任期期间，方慧兰曾出任加拿大首席谈判代表负责修订北美自由贸易协定。

方慧兰今天也承诺对川普加诸的任何关税进行「等值报复」。

方慧兰说：「如果你迫使我们采取行动，我们将让美国承受从未遭遇过的最严厉贸易打击。」

她严厉批评川普提出的关税「非法且不合理」。

方慧兰参选后，立即与卡尼（Mark Carney）双双成为取代杜鲁道的看好人选。卡尼曾领导加拿大央行加拿大银行（Bank of Canada）与英国央行英格兰银行（Bank of England）。

卡尼将自己定位成一个外部人士，没有遭到不受欢迎的杜鲁道污染。

自由党在民调上严重落后保守党（Conservative Party），这代表自由党党魁选举的胜利者，可能无法长时间担任总理，因为保守党等在野阵营矢言在国会3月24日复会后发动不信任投票，届时可能引发新一届选举。

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