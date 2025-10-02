认国家错误 韩国总统首为儿童海外领养弊端致歉

2 分钟

（法新社首尔2日电） 韩国总统李在明今天首度就政府批准将十多万名儿童送往海外收养的弊端致歉，表示此举构成「不公正的人权侵犯」。

今年初，官方调查确认政府为协助收养过程中的舞弊行为负责，其中包括伪造文件与调换身分等。

如今是亚洲第4大经济体和全球文化强国的韩国，过去数十年曾是世界最大儿童出口国之一，在1955年至1999年间，共有逾14万名儿童被送往海外收养。 国际收养始于1950年至1953年韩战结束后，目的是将由当地妇女和美国士兵所生的混血儿，从这个推崇民族同质性的社会中清除。

李在明在声明中表示：「近期法院判决及真相与和解委员会的调查显示，部分海外收养过程中确实发生不公正的人权侵犯。」

「在那段时期，国家未能充分履行其责任。我代表大韩民国，向曾经受苦的海外被收养者、其收养家庭及原生家庭，致上诚挚的歉意与慰问。」

1970和1980年代，随着韩国摆脱战后贫困并迅速发展经济，海外收养发展成一门庞大产业，为国际收养机构带来数百万美元收益。 李在明表示，尽管韩国已成为经济强国，但在2020年代，每年平均仍有超过100名儿童被送往海外收养。

近来海外收养的主要来源是未婚女性生育的婴儿，她们在保守社会中依旧遭受排斥。

真相委员会在今年3月发布的重大声明中认定，在韩国儿童的国际收养过程中发生侵犯人权行为，包括「孤儿登记造假、身分窜改，以及对领养父母审核不周」。

该委员会还发现，「众多案件中并未遵循」韩国亲生父母的「合法同意程序」，并呼吁政府发表正式道歉。