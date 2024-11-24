证实失踪犹太教拉比丧生 阿联宣布逮捕3嫌

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（法新社杜拜24日电） 阿拉伯联合大公国今天证实一名以色列及摩尔多瓦双重国籍人士遭到谋杀，宣布已经逮捕3名嫌犯。以色列稍早表示，这是一起「反犹太恐怖主义攻击」。

以色列表示，犹太教拉比（犹太教智者、老师与精神领袖，地位尊崇，负责主持犹太教仪式）柯甘（Zvi Kogan）在阿拉伯联合大公国遭到杀害。

官方阿拉伯联合大公国通讯社（WAM）稍后发布政府声明指出：「内政部宣布，阿拉伯联合大公国当局已经在创纪录时间内逮捕涉及这起谋杀案的3名行凶者。」

内政部指出，根据柯甘以居民身分入境时所持的身分证明文件，他是「摩尔多瓦公民」。

声明表示，家属报案柯甘失踪后，当局组成的「专业搜寻和调查团队」寻获遗体，并且确认嫌犯。

柯甘所属极端正统犹太教团体「查巴德．卢巴维奇运动」（Chabad Lubavitch Movement）稍早在X平台发文表示，「于21日遭到绑架」的柯甘已被「恐怖分子谋杀」，并且表达「极为悲恸」。该团体在世界各地推广此一运动，柯甘为其驻阿联代表，在当地居住和工作。

以色列当局昨天表示，以「恐怖主义事件」对柯甘失踪一事展开调查，总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天宣布柯甘已经遇害。