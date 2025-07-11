诺贝尔和平奖得主穆哈玛迪遭伊朗死亡威胁

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（法新社奥斯陆11日电） 挪威诺贝尔委员会今天指出，2023年诺贝尔和平奖得主、伊朗人权和女权运动人士穆哈玛迪接获德黑兰当局发出的死亡威胁。

现年53岁、过去10年大部分时间都待在牢里的穆哈玛迪（Narges Mohammadi）去年12月获准从德黑兰伊文监狱（Evin Prison）短暂保外就医。穆哈玛迪的法律团队当时多次示警，她随时可能再度被捕。

挪威诺贝尔委员会（The Norwegian Nobel Committee）主席弗里德内斯（Jorgen Watne Frydnes）透过声明表示，他接到穆哈玛迪拨打的紧急电话，称她目前有生命危险。

弗里德内斯说道：「用她自己的话说，明确讯息就是，这个政权的特务以直接和间接方式对我发出『实质消灭』威胁。」

声明写道：「向穆哈玛迪女士传达的威胁清楚表明她的安全岌岌可危，除非她承诺结束于伊朗境内一切的公开参与活动，以及任何支持民主、人权和言论自由的国际倡议或媒体曝光。」

挪威诺贝尔委员会还提到，十分关切穆哈玛迪和伊朗所有持异议公民所受威胁，呼吁当局除了保障他们的生命，也要维护他们的言论自由。

穆哈玛迪因「对抗伊朗妇女所受压迫以及为提倡所有人的人权和自由所作奋斗」而在2023年获颁诺贝尔和平奖，其儿女当时在颁奖典礼上为系狱的母亲受奖并宣读感言。