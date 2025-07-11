The Swiss voice in the world since 1935

诺贝尔和平奖得主穆哈玛迪遭伊朗死亡威胁

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社奥斯陆11日电） 挪威诺贝尔委员会今天指出，2023年诺贝尔和平奖得主、伊朗人权和女权运动人士穆哈玛迪接获德黑兰当局发出的死亡威胁。

现年53岁、过去10年大部分时间都待在牢里的穆哈玛迪（Narges Mohammadi）去年12月获准从德黑兰伊文监狱（Evin Prison）短暂保外就医。穆哈玛迪的法律团队当时多次示警，她随时可能再度被捕。

挪威诺贝尔委员会（The Norwegian Nobel Committee）主席弗里德内斯（Jorgen Watne Frydnes）透过声明表示，他接到穆哈玛迪拨打的紧急电话，称她目前有生命危险。

弗里德内斯说道：「用她自己的话说，明确讯息就是，这个政权的特务以直接和间接方式对我发出『实质消灭』威胁。」

声明写道：「向穆哈玛迪女士传达的威胁清楚表明她的安全岌岌可危，除非她承诺结束于伊朗境内一切的公开参与活动，以及任何支持民主、人权和言论自由的国际倡议或媒体曝光。」

挪威诺贝尔委员会还提到，十分关切穆哈玛迪和伊朗所有持异议公民所受威胁，呼吁当局除了保障他们的生命，也要维护他们的言论自由。

穆哈玛迪因「对抗伊朗妇女所受压迫以及为提倡所有人的人权和自由所作奋斗」而在2023年获颁诺贝尔和平奖，其儿女当时在颁奖典礼上为系狱的母亲受奖并宣读感言。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您愿意无偿为地区或国家提供志愿服务吗？

在瑞士许多人自愿义务承担政治义务，却不能以此为生，这是典型的瑞士政治体系中所谓的民兵制度，您能想象当官不拿工资吗？

参与讨论
18
20 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

你认为公共资源在当今世界有多重要？

面对全球化经济，共同物品或共同财产是否仍然重要？

参与讨论
6 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
54
60 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团