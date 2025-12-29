谈判无突破 川普仍称离达成俄乌和平又近一步

（法新社棕榈滩28日电） 美国总统川普今天表示，结束俄国侵乌战争的和平协议已比之前任何时候都更近成形，但在与交战国领袖的新一轮会谈后，针对领土这一敏感议题，双方似乎尚未取得重大突破。

川普曾承诺上任第一天就能促成和平协议，但在就任即将满一年的此刻，他却表示能否中止这场上万人罹难的战争，未来几周内就能明朗。

在新年前夕的外交奔走下，川普邀请乌克兰总统泽伦斯基前往佛罗里达州的海湖俱乐部寓所做客。尽管俄罗斯前一天针对基辅住宅区展开大规模新攻击，泽伦斯基仍表示，和平方案已完成95%。

如同前次泽伦斯基10月与川普会晤时，川普也在会前先与俄罗斯总统普丁通电话。川普强调，尽管俄罗斯发动攻势，莫斯科对和平是「认真以对」。

川普与泽伦斯基并肩坐在海湖俱乐部交谊厅时说：「我真的相信，我们现在比以往任何时候都更接近让双方达成协议。」

川普说：「每个人都希望这场战争结束。」

泽伦斯基礼貌地聆听，但当川普告诉他「普丁希望乌克兰成功」时，他的表情稍露难以置信。

川普说：「普丁总统在希望乌克兰成功这件事上表现得非常大方，包括以极低价格提供能源、电力及其他物资。」

泽伦斯基则小心翼翼以免激怒川普。在今年2月28日于白宫的灾难性会谈时，他曾当面反驳川普，结果美国一度中断对乌克兰的关键支援。