质疑川普是否了解历史 纽西兰驻英大使遭开除

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（法新社雪梨6日电） 纽西兰外交部长皮特斯（Winston Peters）今天表示，纽西兰驻英国大使高夫发表「非常令人失望」的言论，当众质疑美国总统川普是否真的了解历史，纽西兰将把他解职。

纽西兰驻英国高级专员高夫（Phil Goff）在关于俄罗斯全面入侵乌克兰的小组讨论中，质疑川普是否「真的了解历史」。

皮特斯的发言人说，这些言论「非常令人失望」，「这不代表纽西兰政府的观点，也使得他担任驻伦敦高级专员一职变得站不住脚」。

高夫将最近为乌克兰谋求和平的努力与1938年的慕尼黑协议（Munich Agreement）相提并论。慕尼黑协议是欧洲列强之间签订的协议，允许纳粹德国兼并捷克斯洛伐克（Czechoslovakia）部分地区。

有些人担忧川普可能会迫使乌克兰接受一项和平协议，而根据这项协议，俄罗斯将保留攻占的一大片领土。

高夫本周在伦敦皇家国际事务研究所（Chatham House）举办的论坛中表示：「我重读了邱吉尔1938年在慕尼黑协议签署后向英国下议院发表的演说。」邱吉尔是着名的战时领袖。

「他转向（时任总理）张伯伦（Neville Chamberlain）说：『你可以选择战争或屈辱。你选择了屈辱，可是，屈辱过后，你仍得面对战争。』」

高夫向芬兰外交部长瓦尔通宁（Elina Valtonen）提问：「川普总统已将邱吉尔半身像摆回椭圆形办公室。但你觉得他真的了解历史吗？」