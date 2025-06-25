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中国东方航空公司将于8月开通苏黎世飞往上海的直航

日前，东航往返于日内瓦和上海之间的客机正式通航，很快，苏黎世也将成为直飞上海的出发地。
日前，东航往返于日内瓦和上海之间的客机正式通航，很快，苏黎世也将成为直飞上海的出发地。 维基百科

今年8月，中国东方航空将开启苏黎世-上海往返班机，每周将有多趟可选班次。与运营相同航段的瑞士航空相比，东方航空的这条航线更具优势。

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2020年，中国东方航空的一架空客A330客机曾造访日内瓦，在疫情期间运送医疗物资。日前，东航往返于日内瓦和上海之间的客机正式通航，很快，苏黎世也将成为直飞上海的出发地。

今年6月以来，中国东方航空开通了日内瓦与上海之间的定期航班。从今年8月起，该航空公司将增加一周三次从苏黎世起飞的航班。该航线将得益于俄罗斯方面对其领空使用权的批准。

日前，东航开通瑞士往返上海的航线，但出发地不是苏黎世，而是日内瓦。自6月16日起，该航班每周一、周三，周五及周六执飞，航班于中午12点从日内瓦起飞，飞行时长11个半小时。

与此同时，苏黎世起飞的航班也即将开航。自8月26日起，中国东方航空公司将有每周三次航班往返于苏黎世和上海之间，航行时间将短于从日内瓦起飞的航班。

东航航班优于瑞航航班

与瑞士航空相比，中国东方航空的航线优势主要是可以从俄罗斯上空飞过。这不仅意味着航行时间的缩短，还会减小飞机的耗油量，进而影响机票价格。

中国东方航空公司总部设在上海，是天合联盟(Skyteam)成员。1988年之前，中国只有中国民用航空局(CAAC)。当时的航空局不仅是行业监管机构，也经营包括国际航线、国内干线和工业航空在内的民用航空业务。随后，航空局解体成四大航空公司。中国东方航空公司由国家控股。

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