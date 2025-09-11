特朗普关税冲击瑞士制表业

在第5届“日内瓦钟表日”(2025年9月4-7日)上，共有66家钟表品牌在该市不同地点展出新款系列。 Geneva Watch Days

自一个月前起，瑞士对美出口被加征39%的关税，瑞士制造的腕表尤受冲击。专业记者阿列克谢·塔尔哈诺夫(Alexey Tarkhanov)在“日内瓦钟表日”(Geneva Watch Days)探访了这一充满疑虑的行业。

高额关税一经宣布，便给8月1日国庆节当天的气氛蒙上阴影。在准备于9月4-7日迎接“日内瓦钟表日”的日内瓦，这个问题不断出现在所有的谈话中，部分掩盖了新款系列的发布：瑞士腕表自2022年起在中国市场销售放缓之后，美国就成为它的主要出口地，而今这些产品将有怎样的前景？

制表业约占瑞士出口总额的7%，其中近17%的出口额销往美国，2024年超过43亿瑞郎(约合385亿元人民币)。

外部内容

今年春季，多家大品牌已因瑞郎走强及10%的初始关税而调高售价。随着特朗普8月初决定的新关税出台，价格恐令许多客户望而却步，从而削弱瑞士制表业在美国的需求。

“我们正共同向联邦委员会施压，推动谈判以争取更好的协议。令人震惊的是，欧盟只被课征15%，而我们却要承受39%。因此我们要求展开更多的谈判，”日内瓦州负责经济事务的委员德尔菲娜·巴赫曼(Delphine Bachmann)在展会开幕时表示。

相关内容

相关内容 瑞士外交 特朗普将瑞士一步步推向欧盟 此内容发布于 美国推行39%的新关税在瑞士引发震动。但这令那些主张与欧盟建立更紧密联系的人抖擞了精神；同时也确定了瑞士在安全政策方面会更加积极地向国际社会靠拢。这里是瑞士资讯swissinfo的分析。 更多阅览 特朗普将瑞士一步步推向欧盟

有人希望瑞士政府能争取到关税水平与欧洲邻国看齐：欧盟为15%，英国为10%。也有人寄望于美国司法体系：一家联邦上诉法院裁定部分关税违法，但仍暂时维持至10月14日，等待最高法院裁决。

特朗普的理想靶子

制表商批评此举极不成比例：在美国关税打击最重的国家中，瑞士如今位列第五，夹在缅甸和伊拉克之间。“我无法想象瑞士承受39%的关税，”百年灵(Breitling)首席执行官乔治·科恩(Georges Kern)直言，“我仍保持信心：这个问题将在未来数周或数月内得到解决，或部分解决。假如问题长期持续，就准备一个B计划，只是仍要保持积极的态度。”

LuxeConsult钟表专家奥利弗·米勒(Oliver Müller)并不那么乐观：“你可以派出最优秀的外交官进行数月的谈判，可是到最后，决定权在特朗普一人手中，而他又是个常常一冲动就决定的人。”

在他看来，制药和黄金等战略性行业可能继续得到关税豁免，而腕表这种非必需奢侈品恰恰是“民粹措施的理想靶子”。

讽刺的是，特朗普本人就是瑞士手表收藏家，曾被看到佩戴劳力士(Rolex)、百达翡丽(Patek Philippe)和江诗丹顿(Vacheron Constantin)腕表。2024年他推出以自己名字命名的腕表时，所用的机芯正是由拉绍德封的BCP陀飞轮工作室的制表师奥利维耶·莫里(Olivier Mory)设计。 gettrumpwatches.com

瑞士制表业联合会(FH)公布的数据略显矛盾：今年4月对美出口额较3月翻了一倍，达到8.53亿瑞郎(约合76.54亿元人民币)。然而，这一数字反映出各厂商在关税生效前提前囤货。

鲜有观察人士认为这一出色水平能够持续。该联合会将于9月18日发布下月报告，届时将揭示出口下滑的幅度。

尚无统一的战略

面对威胁，各家策略分化：或保持沉默，或直接对抗，或寻求规避。是否只在美国涨价？是否与当地经销商分摊额外成本？还是在全球范围涨价以保持美国竞争力？目前尚未形成统一的战略。

劳力士、爱彼(Audemars Piguet)、百达翡丽(Patek Philippe)等热门款式依旧会有买家。在美国，等候名单上的客户甚至因竞争减少而从中受益。但对大多数制表商而言，形势极为不利。

路威酩轩(LVMH)集团旗下的宝格丽(Bvlgari)、宇舶(Hublot)、真力时(Zenith)等品牌的高层保持沉默，遵循集团总裁伯纳德·阿尔诺(Bernard Arnault)的谨慎立场。他7月底曾向法国《费加罗报》(Figaro)表示：“我们绝不能与美国交恶。”

尼克·海耶克的激进提议

而全球最大制表集团斯沃琪(Swatch Group)总裁尼克·海耶克(Nick Hayek)则正相反，他主张对抗。鉴于该集团在美国市场的库存可支撑三个月到半年，他在接受《一瞥报》(Blick)采访时提议，对出口美国的黄金征收39%的关税。在他看来，这正是特朗普的“阿喀琉斯之踵”。

他还警告称，过高的关税会促使美国消费者转向海外或免税渠道购表，最终损害在美零售商的利益。

>> 我们关于瑞士钟表业的介绍：

相关内容

相关内容 关于瑞士钟表业你需要知道的八件事 此内容发布于 尽管瑞士钟表业受到新冠疫情的沉重打击，但它仍然是“瑞士制造”工艺和精密度的象征。瑞士资讯swissinfo.ch带您一起探索这个出口世界各地的工业瑰宝。 更多阅览 关于瑞士钟表业你需要知道的八件事

部分制表商考虑通过欧盟转口，因当地关税仅为瑞士的一半。这一方案似有可行性：不少品牌隶属跨国集团。香奈儿(Chanel)、迪奥(Dior)、路易威登(Louis Vuitton)、柏莱士(Bell & Ross)既算法国品牌又算瑞士品牌；历峰集团(Richemont)旗下既有巴黎的卡地亚(Cartier)、梵克雅宝(Van Cleef & Arpels)，也拥有德国的朗格(A. Lange & Söhne)；而斯沃琪集团亦拥有德国格拉苏蒂原创(Glashütte Original)。

是否会转移生产？

一些协作同盟已在展开。瑞士机芯制造商La Joux-Perret已同法国制表商Humbert-Droz进行合作。“法国制造”标准也远不及“瑞士制造”严格：只要求“最后的实质性加工在法国完成”，而非至少60%的本地价值。

这或将催生竞争者的出现，但路易·艾拉尔(Louis Erard)的总裁曼努埃尔·恩施(Manuel Emch)指出：“我们的工艺虽可被借用，但是没有任何地方具备同样完整的生态系统。德国、法国和英国也有优秀的制表师，但其规模有限。即便美国给予间接支持，也无法取代瑞士。”

路易威登在美国设了皮具厂，但瑞士制表企业几乎不可能直接在美生产：制表业需要高度专业的工人，而瑞士自身都已人手紧缺。

部分品牌仍在探索调整的方式，比如将美国子公司改为完全的经销商，以批发价进口、压低终端售价。英国品牌Christopher Ward(在瑞士生产)最近已采取这个办法。

路易·艾拉尔也在研究同一方案。但恩施提醒说，要实施真正的改变，就必须假设这些关税是永久性的，可它们只取决于特朗普政府，而特朗普的任期只到2028年。

美网公开赛上劳力士总裁与特朗普的会面 美国总统特朗普应劳力士集团邀请，于9月7日出席了美网公开赛(US Open)决赛。据瑞士CH Media集团旗下媒体报道，劳力士首席执行官让-弗雷德里克·迪福尔(Jean-Frédéric Dufour)因此与美国总统共同度过了数小时。多家国际媒体也报道了此次会面。 白宫拒绝就总统为何接受邀请作出评论。由于当前关税大战对瑞士制表业造成沉重打击，这场会面被视为敏感之举。 白宫拒绝就总统为何接受邀请作出评论。由于当前关税大战对瑞士制表业造成沉重打击，这场会面被视为敏感之举。 来源: ATS

两大市场承压，瑞士腕表腹背受敌 瑞士制表业在美国市场遭遇39%关税重压，而在中国市场也未能一帆风顺。自2022年以来，中国消费者对奢侈腕表的需求放缓，高端品牌销售增长明显降温。 对于瑞士来说，美国和中国本是两大关键市场，如今一端被关税打击，另一端因需求疲软承压，双重压力使行业更加脆弱。

(编辑：Samuel Jaberg，编译自英语：小雷/gj)