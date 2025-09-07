瑞士怎样面对美国征收39%关税？

这是钟表业用的齿轮，然而这些瑞士产品还能继续销往美国吗？ Keystone / Christian Beutler

8 月1日，瑞士国庆节当日，美国总统宣布对瑞士征收前所未有的39%高昂出口关税，这对瑞士经济界如同一声惊雷，具体将会产生怎样的影响虽然目前尚不明了，但已能看出一些端倪。

全世界只有五个国家的美国出口关税高于瑞士，在所有工业和欧洲国家中，瑞士的美国关税最高。而美国也是在瑞士对外贸易中占比最高的国家之一。因此，如此高的关税对瑞士某些行业来说堪称是场灾难。

背景是什么？

4月2日，美国总统唐纳德·特朗普公布了一个所谓的”解放日”，列出了一长串征收一揽子进口关税的国家名单，瑞士也榜上有名–被征收31%的关税。这在瑞士引起了轩然大波。然而，瑞士政府和商界当时还比较乐观，认为可以通过谈判降低关税。瑞士政府自认为：今夏与美国交涉的10%关税”协议”有希望落实。

然而在瑞士国庆日这一天(8月1日)，特朗普却宣布对瑞士产品征收39%的关税，消息一出，震惊瑞士。

哪些行业受影响最大？

关税产生的具体影响才刚刚冒头，不过，已经能看出一些端倪。瑞士国家经济事务秘书处(Seco)推测，瑞士对美国的出口产品中约10%会受到影响。因为药品和黄金属于免关税产品。而正是这两个行业占了瑞士出口贸易的大头，造成美国对瑞士近390亿瑞郎(约3200亿人民币)的贸易逆差。据推测，外贸逆差是特朗普设定关税高低的重要参考因素。

目前看，钟表业和瑞士科技业(包括机械、电气和金属工业)可能受关税影响最大。精密仪器、钟表、珠宝和电器与医药产品一样，是瑞士向美国最重要的出口产品。

瑞士各州受到这一高关税影响的程度各不相同。在瑞士西部的某些州，从事技术和钟表业的人员几乎占到所有员工的30%；而其他州则对美国的出口比例特别高。由于瑞士许多公司已经预料到关税将发生变化，所以在关税宣布之前就提前向美国进行了储备性出口-因此目前想了解具体情况还为时过早。

另外，美元相对瑞郎呈疲软状态，对于出口商来说无疑是雪上加霜，因为瑞郎坚挺令他们的产品变得更加昂贵。

对瑞士整个经济的影响？

瑞士第二季度国内生产总值的增长率从去年同期的0.7%降至0.1%。不过这早在预料之中：瑞士各界早已料到，特朗普第二次执政将采取更严苛的贸易政策。国家经济事务秘书处表示，阶段性经济疲软只是一方面，而对未来的不确定性才更为严重。

不过，秘书处认为，瑞士无需面对严重的经济衰退。毕竟美国市场并不是瑞士经济最重要的销售市场。

但是，能预见的是，肯定会出现经济衰退。据估计，瑞士企业将损失95亿美元(约合900亿人民币)的营业额和40亿美元的利润。这主要涉及生产高价位产品的行业，这些行业可能要做好对美出口减少四分之一的准备。苏黎世联邦理工学院，经济形势研究所(KOF)初步预测，瑞士国内生产总值每年将下降0.6%；如果药品也被征收关税，降幅甚至会更大。

目前瑞士的失业率约为2.7%。与过去20年相比这是很低的数字。国家经济事务秘书处预计，失业率将有所上升，但上升幅度不会太大：瑞士经济联合会(Economiesuisse)称，受关税直接影响的员工人数大约在10万上下，这里不包括可能受到间接影响的供应商和服务提供商。对此，政府计划扩大缩短工时的适用范围。

瑞士联邦委员会在第一时间就明确表示，要努力为降低关税而进行交涉。瑞士将向美国总统提出一个更好的“报价”，至于具体内容，因为属于谈判战略，不便公开。

瑞士并不打算对美国采取反关税措施，因为与欧盟不同，瑞士对美国能采取的措施有限，虽然瑞士的国内生产总值很高，购买力也很强，但毕竟只有900万人口，这对美国出口业来说并不是一个特别有吸引力的市场。

对美国意味着什么？

瑞士是美国第六大外国投资者，而且与其他国家不同，瑞士在美国的每一个州都有投资。此外，瑞士在美国的企业还雇用了美国劳动力，而且提供很高的薪金待遇。一般情况下，倘若投资者的前景变得暗淡，便会撤资，这也将在某些方面对美国经济产生影响。

从中期来看，瑞士可能会部分从美国市场撤资。国家经济事务秘书处的计划是通过贸易协定促进瑞士出口的多样化发展，进入更多市场。这一直是瑞士对外贸易政策的核心支柱。现在，则变得更加重要。

制药和黄金现在什么情况？

关于这两个免征关税的行业目前引起很多争论。这两个行业是特朗普经济政策的重点：在竞选期间，他就承诺降低药品价格，并打算通过对瑞士公司持续施压来实现这一目标。而且，据说特朗普个人对黄金情有独钟，这有可能是他为何不对黄金征收关税的原因。

瑞士制药巨头对瑞士的国内生产总值贡献巨大，它们的产品目前不受关税限制。然而，这些公司面对的巨大压力是，必须将生产线迁往美国并在那里创造就业机会。虽然药品价格主要由美国确定，但它们受到的是间接影响。

黄金的情况则不同。瑞士是主要黄金精炼厂的所在地，所以这种贵金属在瑞士的进出口统计数据中显得很重要。但实际上该行业在瑞士并没有很大的经济意义。瑞士政界正在公开讨论各种方案，研究如何调整黄金对美国的出口，使其不再增加瑞士与美国的贸易赤字。

(编辑：Benjamin von Wyl，编译自德文：杨煦冬/dh)

