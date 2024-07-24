贺锦丽接替拜登争总统 美国加萨政策有可能转向

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（法新社华盛顿23日电） 争取美国民主党2024总统提名的贺锦丽（Kamala Harris）在加萨战争议题上直言不讳的立场，暗示着总统拜登（Joe Biden）的以色列政策有可能转向。

美国副总统贺锦丽明天将不出席尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在美国国会的演说，引发关注。分析家认为，这是贺锦丽关切加萨走廊（Gaza Strip）平民死伤的明确迹象之一。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）去年10月7日突袭以色列南部、杀害1197人并掳走251人，以色列随后在加萨对哈玛斯开战。自此之后，拜登一直强力支持以方，尽管与尼坦雅胡关系日趋紧绷，却仍持续提供军事援助。

战争爆发后，以军在加萨的报复性军事行动夺走至少3万9090条人命，其中大多为平民。美国许多民主党选民因此对拜登挺以政策大为不满，从而危及民主党赢得密西根州的机会。密西根州有着大批阿拉伯裔人口，是美国大选关键摇摆州之一。

59岁的贺锦丽虽从未在以色列议题上与拜登唱反调，却是美国政府当中一再出面大声疾呼加萨停火的官员。

美国情报安全顾问公司「苏凡集团」（Soufan Group）研究主任克拉克（Colin Clarke）说，拜登出乎意料放弃竞选连任后，贺锦丽有机会在加萨战争这个议题上「重新开始」。

他告诉法新社：「以色列-加萨议题是拜登与贺锦丽之间差距最大的议题，依我之见，她团队之中将有人敦促她把这项歧异说清楚。」

乔治华盛顿大学（George Washington University）媒体与公共事务学院院长罗奇（Peter Loge）也认为，贺锦丽可以在这件事上公开与拜登意见相左。

他还说，这也有助于让贺锦丽划清界线，凸显她的立场与川普「全力支持」以色列不同。

罗奇表示，贺锦丽有机会采取一个更微妙的立场，也就是承认加萨平民死伤的疑虑，同时仍然支持以色列，藉此创造一点距离，让那些不满拜登挺以的人感觉好些。