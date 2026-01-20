越共总书记欲仿习近平兼国家主席 14大开幕提肃贪受关注

afp_tickers

3 分钟

（法新社河内20日电） 越南最高领导人、越共总书记苏林今天在越共第14次全国代表大会开幕致词时，承诺打击贪腐。据传他正寻求与中国领导人习近平同样身兼党领导人和国家主席，而习也以打贪为号召。

苏林担任总书记短短17个月内，已透过官员形容为「革命」的激烈改革来扫除对手及集中权力。他加快大规模反腐行动，数千名官员受牵连；他并精简官僚体制，同时推动基础建设投资。

越共14大近1600名党代表本周将在一连串闭门会议中敲定未来5年国家领导阶层名单及关键政策。据听取过重要内部讨论简报的消息人士说法，苏林将继续担任越共总书记。不过，他同时争取国家主席职位，如同邻国中国的领导人习近平享有的权力结构。

苏林今天表示，越南共产党要「建立廉洁、坚强的党和政治体系，…坚决、持之以恒地防治腐败、浪费和消极现象」，且「一切违规行为都必须处理」。

习近平也亲自带头在中国进行大规模肃贪，并承诺「老虎」和「苍蝇」一起打、不分地位。但分析家指出，他的这种做法同时用于政治目的，藉此清除党内异己。

苏林在越共前总书记阮富仲2024年逝世后接任职位，上台后变革速度震惊全国。他大幅精简政府架构，废除8个部会和机关、裁撤近15万名公务员，并推动具企图心的铁路与电力建设计画。

此后苏林的肃贪速度似已放缓。分析家说，部分原因是担心越南经济成长受影响。不过，他今天的发言暗示行动尚未结束。

越南经济虽面临美国总统川普（Donald Trump）新课徵20%关税，仍证明具有惊人韧性，去年成长率高达8.0%，在亚洲名列前茅。

苏林在14大开幕式还表示，必须让科技、创新与数位转型真正成为越南经济发展的核心动力；他并提醒2方面阻力，分别是「激烈的战略竞争」和供应链中断。