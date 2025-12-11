越南河内雾霾严重 2026年7月起管制机车进入市中心

（法新社河内11日电） 越南首都河内笼罩在有毒雾霾已超过1周，整座城市的天际线几乎被遮蔽，居民更出现呼吸困难症状，当局宣布2026年7月起在部分时段管制燃料机车进入市中心，试图改善空气污染。

瑞士空气品质追踪平台IQAir的报告显示，人口多达900万的河内今天上午在全球空污最严重城市中排名第二，仅次于印度新德里（New Delhi），不过河内空气品质到了下午已稍微改善。

根据IQAir，河内空气中的致癌物质细悬浮微粒（PM2.5）浓度远高于世界卫生组织（WHO）建议的每日暴露标准。

河内地方政府今天发布行政命令呼吁民众减少外出，并表示若空污情况恶化，学校可选择停课。

该行政命令也指示相关单位加强查缉废弃物非法焚烧，并针对工地采取扬尘防制措施，包括出入工地的卡车需盖防尘布，和洒水防止尘土及细悬浮微粒飞扬。

专家表示，造成河内空污的主因包含城市许多地方正在施工，以及大量汽机车每天在市区排放废气。河内以北的燃煤电厂和焚烧农业废弃物造成的排放，导致河内空污问题恶化。

河内居民邓瑞表示：「政府只是纸上谈兵，迄未看见什么实际成效，整座城市依然充斥有毒的空气。」

她今天告诉法新社，「最近几天我走在街上感觉呼吸困难」，并补充说她已经购买2台空气清净机回家使用。