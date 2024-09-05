瑞士对性取向和性别认同的宽容度差异巨大

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1300余不同树种在瑞士城市安家
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瑞士联邦森林、雪和景观研究所在9月2日发表的研究中称，瑞士城市里生活着1300余种树种，多数都非本地树种。森林中的树种却仅有76种。
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苏黎世采取行动避免过度旅游
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苏黎世正在探索如何向外国游客推荐这座城市，同时又能避免其他欧洲城市已经出现的过度旅游困扰。
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欧洲年轻人使用安全套的频率降低
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世界卫生组织(World Health Organization, WHO)表示，近年来，欧洲年轻人使用安全套的频率大大降低。不过，瑞士是个例外。
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瑞士党派主席希望向雇佣外国员工的公司征税
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作为瑞士政府与欧盟(EU)谈判的一部分，自由民主党(FDP/PLR)主席蒂埃里·伯卡特(Thierry Burkart)公开支持对瑞士企业征收移民税。
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瑞士将从2025年起提高子女补贴和养老金
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从2025年起，瑞士的养老、遗属和残疾保险金将上调2.9%。政府将把最低养老金提高35瑞郎(约合人民币294元)，达到1260瑞郎(约合人民币10’565元)。
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瑞士机场获准使用人脸识别技术
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瑞士机场及航空公司获准对乘客进行人脸识别。政府希望允许在乘客办理相关手续时使用生物识别数据。
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瑞士积极行动，打击针对未成年人的网络性侵害
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瑞士儿童保护协会(Child Protection Switzerland)发起行动，旨在保护儿童及青少年免受网络性犯罪侵害。
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2025年欧洲歌唱大赛将在巴塞尔举行
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瑞士公共广播电视公司SRG于8月30日宣布，瑞士城市巴塞尔将承办2025年5月的欧洲歌唱大赛。日内瓦在主办城市竞争中落败。
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数字化增加了瑞士创作工作者的不确定性
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数字化可能进一步恶化创意艺术家的法律和社会处境。根据一份新的报告，社会保险、版权法及个人权利的保护都远远滞后于目前的发展。
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瑞士人认为80岁才步入老年
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调查显示，瑞士人认为只有过完80岁生日才开始“变老”，比几十年前更为乐观。在上世纪90年代，瑞士人普遍认为生命的最后旅程从69岁就已经开始。
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