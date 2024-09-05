瑞士对性取向和性别认同的宽容度差异巨大

瑞士人对宽容的理解大相径庭。 Keystone-SDA

原则上讲，宽容是大部分瑞士人重要的价值观。然而，无论是两性之间，还是根据各党派的政治倾向，对宽容本质的认识都存在巨大差异。

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政治研究咨询机构索托莫研究所(Sotomo)9月1日公布的民意调查显示，这种鸿沟尤见于对其他性取向和性别认同的宽容度。女性普遍认为这两个主题非常重要，支持率分别为66%和50%。男性则不认同，支持率仅为49%和32%。

各政党的分歧也类似。绝大多数左翼社会民主党和绿党支持者认为对其他性取向(85%)和性别认同(70%)的宽容很重要。然而，持相同看法的右翼人民党支持者所占比例仅为33%和14%。