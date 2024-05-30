脏衣服与噪音：瑞士的扰邻问题

脏衣晾晒：瑞士邻居可能比预想得更难搞。 keystone

根据一项调研，瑞士几乎每三个人里就有一个跟邻居发生过争执，起因多为噪音污染、洗衣问题、不遵守泊车规定和房产纠纷等。

2 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Dirty laundry and noise: Switzerland’s nuisance neighbour problem 原版 更多阅览 Dirty laundry and noise: Switzerland’s nuisance neighbour problem

Português pt Roupa suja e barulho são os problemas de vizinhança mais comuns na Suíça 更多阅览 Roupa suja e barulho são os problemas de vizinhança mais comuns na Suíça

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。

根据苏黎世市场中介研究所(Marketagent Institute)5月28日发表的调研报告，在受访者中，大约43%通过跟自己的邻居开诚布公的方式来尝试解决冲突，24%选择默默生闷气，22%则向物业管理公司反映问题，只有7%的受访者打电话叫警察。

相关内容

相关内容 瑞士火车“五星乘客”指南 此内容发布于 跳上火车，乘到目的地，跳下火车-全程不冒犯到任何人。听起来简单易行吧？一位瑞士公交礼仪权威警告说，其实真没那么容易。 更多阅览 瑞士火车“五星乘客”指南

超过三分之一的受访者觉得跟邻居吵架压力太大。大多数受访者(80%)都把闹矛盾怪到邻居头上。

除了搅扰平静的噪音外，不遵守洗衣日安排和弄脏洗衣房等是最常被人提起的扰邻事项。不过，泊车行为与房产边界(如安装栅栏或花木种植等)引发的纠纷，也经常导致邻里冲突。

相关内容

相关内容 瑞士旅游吐槽大会 此内容发布于 读者们经常对我们说，瑞士几乎是完美的。然而，当我们看到只吃完一半的奶酪火锅时，我们不禁问，是否还是有些地方或有些经历让你失望了，或是让你觉得“也就如此？”。 更多阅览 瑞士旅游吐槽大会

此外，使用楼道等公用空间来存放个人物品等行为也常会引发邻里纠纷。