脏衣服与噪音：瑞士的扰邻问题

根据一项调研，瑞士几乎每三个人里就有一个跟邻居发生过争执，起因多为噪音污染、洗衣问题、不遵守泊车规定和房产纠纷等。
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根据苏黎世市场中介研究所(Marketagent Institute)5月28日发表的调研报告，在受访者中，大约43%通过跟自己的邻居开诚布公的方式来尝试解决冲突，24%选择默默生闷气，22%则向物业管理公司反映问题，只有7%的受访者打电话叫警察。
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瑞士火车“五星乘客”指南
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跳上火车，乘到目的地，跳下火车-全程不冒犯到任何人。听起来简单易行吧？一位瑞士公交礼仪权威警告说，其实真没那么容易。
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超过三分之一的受访者觉得跟邻居吵架压力太大。大多数受访者(80%)都把闹矛盾怪到邻居头上。
除了搅扰平静的噪音外，不遵守洗衣日安排和弄脏洗衣房等是最常被人提起的扰邻事项。不过，泊车行为与房产边界(如安装栅栏或花木种植等)引发的纠纷，也经常导致邻里冲突。
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瑞士旅游吐槽大会
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读者们经常对我们说，瑞士几乎是完美的。然而，当我们看到只吃完一半的奶酪火锅时，我们不禁问，是否还是有些地方或有些经历让你失望了，或是让你觉得“也就如此？”。
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此外，使用楼道等公用空间来存放个人物品等行为也常会引发邻里纠纷。
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2024年瑞士就业趋势良好
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2024年，瑞士就业继续保持积极发展态势。今年第一季度，出现了更多的工作机会。尽管就业前景指数略有下滑但仍朝着积极的方向发展。
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兴建船库计划让费德勒遇上麻烦
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前瑞士网球明星罗杰·费德勒(Roger Federer)计划在苏黎世湖畔兴建一座船库，结果跟推动湖畔空间全民共享的活动人士产生了分歧。
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瑞士旅游业认为，要对受欢迎瑞士热点旅游景区收门票，那么只有当海外游客也能从中受益时，这么做才合理。
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苏黎世联邦理工学院(ETHZ)的科研人员已开发出一种新型巧克力，根据5月21日发表的一项研究结果，比起用传统生产工艺制作的巧克力，这种巧克力更具可持续性，营养也更丰富。
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三分之一的瑞士鸟类物种濒临灭绝
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就在5月22日“国际生物多样性日”的前一天，自然保护组织国际鸟盟(BirdLife International)提出警告，称瑞士的生物多样性比国外更糟糕，逾三分之一的原生物种经考查正濒临灭绝。
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瑞士将于九月就养老金改革和生物多样性进行投票
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瑞士联邦委员会上周三宣布，瑞士公民将于9月22日就职业养老金计划改革和生物多样性倡议进行投票。
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瑞士人口贩卖受害者超过200人
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去年，317人参加了由瑞士德语区打击贩卖妇女和妇女移民问题专家小组FIZ (Specialist Unit for Trafficking in Women and Women’s Migration)实施的保护计划。其中四分之三的案件涉及人口贩卖受害者。
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实验室培养肉有望三年内在瑞士上市
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即将退休的贝尔食品集团首席执行官洛伦茨·维斯(Lorenz Wyss)预计，用培养肉制成的汉堡将于大概三年内在瑞士上市。
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瑞士科研发现：腹部脂肪中的蛋白质可以用于肥胖治疗
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瑞士研究小组在腹部脂肪中新发现了一种细胞，可以抑制新脂肪细胞的形成。他们将研究结果发表在了《细胞代谢》(Cell Metabolism)杂志上，这一发现可能对治疗肥胖症具有很高价值。
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瑞士研发的新凝胶可降低酒精风险
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苏黎世联邦理工学院研究人员研制出可以抵消酒精不良反应的新型凝胶。这种物质能在酒精进入血液之前，在胃肠道中将其分解。
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瑞士邻里关系疏远，但仍愿互相帮助
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根据瑞士首份邻里关系调查，大多数瑞士人与邻居保持着略微疏远的关系，但他们仍然信任自己的邻居。
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三分之二的瑞士人讨厌自己的邻居
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一项新的调查显示，瑞士人对邻居最常见的抱怨集中在噪音、二手烟以及公共洗衣设备引起的纠纷。超过十分之一的人每年甚至会与邻居争吵数次。
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Tim是英国人在瑞士生活了15年，在巴塞尔的罗氏制药上班，因工作关系接触到很多瑞士人和外国人。与同事们用标准德…
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